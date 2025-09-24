Chanel Totti, look da diva per la Fashion Week: “Sei unica”, fan impazziti

Continua ad essere super seguita ed apprezzata sui social Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma Francesco. L’ultimo look ha fatto il boom.

Non solo l’outfit dark con il quale aveva conquistato una valanga di utenti del web qualche mese fa. Chanel Totti conferma di apprezzare parecchio il colore nero e, infatti, eccola nuovamente protagonista con un look da diva che ha letteralmente fatto impazzire i suoi seguaci social. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha incantato alla Milano Fashion Week.

Chanel Totti: il look a Milano

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, continua a far parlare di sé e non solo per il cognome che porta, ma per lo stile sempre più sicuro e ricercato. In occasione della Milano Fashion Week 2025, la giovane influencer ha condiviso sui social alcuni scatti che hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico.

La ragazza ha condiviso sulla propria pagina Instagram alcune foto dell’outfit scelto e ha scritto nella didascalia una semplice frase: “Attimi a Milano”. Tanto è bastato per scatenare un vero e proprio boom di like e commenti. La figlia d’arte ha indossato un elegante abito nero lungo, caratterizzato da un sensuale spacco laterale e da un particolare cut-out sulla schiena, chiuso con un dettaglio metallico. A completare il tutto, un paio di stivali neri alti e scintillanti e altri accessori come una minibag verde acqua dal design sofisticato e occhiali da sole futuristici, anche questi neri.

Le reazioni del web

Gli utenti dei social non hanno esitato a riempire di complimenti la giovane, definendola “icona di stile” e “diva” sottolineando quanto la sua sicurezza e il suo gusto stiano crescendo di pari passo con la sua popolarità. In molti hanno anche fatto notare come Chanel stia iniziando a costruirsi un’immagine ben distinta, lontana dall’ombra dei genitori e sempre più vicina a quella di una fashion influencer a tutti gli effetti.