Sabrina Ferilli, la rara paparazzata a cena fuori: ecco con chi era

Amatissima dal suo pubblico, Sabrina Ferilli è stata “sorpresa” a cena fuori in dolce compagnia. Ecco con chi era l’attrice e volto tv.

Qualche mese fa l’avevamo vista in una rara uscita di coppia con il marito. Evidentemente, Sabrina Ferilli ci ha preso gusto ad essere “paparazzata”. Ebbene sì, perché il settimanale Chi ha pizzicato la bellissima attrice e volto televisivo a cena fuori in dolce compagnia. Gli scatti sono stati pubblicati nell’ultimo numero in edicola del media.

Sabrina Ferilli paparazza a cena fuori

Sebbene il suo carattere sia decisamente aperto e ironico, per quanto riguarda la sua vita privata, Sabrina Ferilli ha sempre preferito un low profile e grande riservatezza. Ecco perché ogni volta che la donna di spettacolo viene paparazzata dai giornali si alza sempre un grande “polverone” mediatico di curiosità.

Anche questa volta, le cose non sono andate diversamente, Il settimanale Chi, infatti, ha pizzicato la Ferilli in fase di libera uscita. La donna non era sola e questo ha suscitato ancora più interesse visto la rarità dei momenti nei quali viene “intercettata”.

La cena fuori: chi c’era

Stando al settimanale Chi, citato in queste ore anche da Today, la Ferilli è stata pizzicata insieme al marito, Flavio Cattaneo, a cena fuori. Con loro ci sarebbe stato anche il figlio di lui, Riccardo, e una coppia di amici del ragazzo. Si è trattato sicuramente di un momento di gioia per tutta la famiglia con l’attrice che ha sempre spiegato di avere un ottimo rapporto con i figli di suoi marito avuti dalla precedente relazione. Sebbene la coppia sia molto riservata, nel corso degli è stato possibile comunque vedere alcuni dei loro momenti insieme e la paparazzata di Chi è indubbiamente uno di questi rari attimi extra privacy. Chissà che in futuro non possano esserci maggiori “strappi alla regola”.