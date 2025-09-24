Claudia Cardinale, la nipote in tv dopo la morte dell’attrice: “Cosa mi ha lasciato”

Intervenuta in tv a La Volta Buona, la nipote di Claudia Cardinale, Luce, ha parlato della compianta attrice, scomparsa a 87 anni.

Sono ore di lutto per il mondo dello spettacolo a seguito della morte di Claudia Cardinale. La nota attrice è deceduta all’età di 87 anni lasciando un vuoto tremendo per tutto il settore cinematografico e non solo. In tv, a ‘La Volta Buona’, programma di Rai 1 con Caterina Balivo, è intervenuta la nipote della compianta donna, Luce, dando il suo personale e sentito ricordo.

Morte Claudia Cardinale: la nipote in tv

La programmazione della trasmissione ‘La Volta Buona’ su Rai 1 ha visto un piccolo cambiamento nella puntata odierna. Infatti, sotto la sapiente guida di Caterina Balivo, il programma ha dedicato diversi spunti alla morte della celebre attrice Claudia Cardinale. In collegamento con lo show pomeridiano c’è stata la nipote della donna, Luce, che ha voluto omaggiarla con un ricordo sentito ed emozionante.

“Il dono più prezioso che mi ha lasciato è l’ironia“, ha spiegato Luce facendo riferimento a come la Cardinale affrontasse ogni situazione. La donna ha quindi proseguito: “Quella leggerezza di vedere il mondo e le persone con occhi pieni di meraviglia”.

Le risate e la spontaneità: l’aneddoto a Parigi

La nipote della Cardinale ha poi raccontato a ‘La Volta Buona‘ un aneddoto che rappresenta, a detta sua, alla perfezione lo spirito della compianta attrice: “Una volta c’era una grande manifestazione a Parigi e non sapevamo come tornare, non c’erano taxi, abbiamo preso un risciò e riso tanto”, ha detto. “Lei aveva questo spirito, questo animo. Con il tassista, con il suo agente e non faceva differenza con nessuno. Le nostre origini sono arabe, c’è tante spontaneità. Questo me l’ha passato tantissimo. Tante volte abbiamo ballato nei Festival, insieme, il suo spirito faceva la differenza. Questo spirito, come ho scritto sui social, è sicuramente il dono più grande che mi ha lasciato tra tutte le cose”.