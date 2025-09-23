Claudia Cardinale è morta. Attrice di straordinaria bellezza, lascia a quanti l’hanno amata oltre 170 film e frasi iconiche.

Claudia Cardinale è morta. Attrice che ha fatto la storia del cinema internazionale, ha all’attivo oltre 170 film. Ha lavorato con i registi e gli interpreti più importanti del mondo, è stata un’icona di bellezza e femminilità e si è fatta apprezzare anche per le sue battaglie.

Nata a Tunisi da genitori siciliani, ha imparato a parlare italiano a 16 anni. Di una bellezza disarmante, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria del concorso “la più bella italiana di Tunisia”. Una vita ricca, vissuta all’insegna dell’indipendenza.

Claudia Cardinale è morta: addio alla musa di Visconti

All’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale, Claudia Cardinale è morta. Classe 1938, nasce il 15 aprile a Tunisi da genitori siciliani emigrati all’estero per cercare fortuna. Da bambina sogna di diventare un’esploratrice, ma nel 1957 viene eletta “italiana più bella di Tunisia”. Grazie al titolo di Miss viene invitata a Venezia per partecipare al Festival del Cinema.

In questa occasione, Claudia attira l’attenzione di molti registi, che iniziano a corteggiarla. Dopo aver frequentato per un breve periodo il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha una crisi e pensa che il mondo dello spettacolo non faccia per lei.

Tornata in sé, la Cardinale firma un contratto d’esclusiva con la casa di produzione Vides di Franco Cristaldi. L’esordio al cinema avviene nel 1958 con il film I soliti ignoti di Mario Monicelli: questo è solo l’inizio della sua lunga carriera.

Tra le pellicole più importanti che l’hanno vista recitare si ricordano: Il bell’Antonio, Rocco e i suoi fratelli, La ragazza con la valigia, Il Gattopardo, C’era una volta il West, Le pistolere e 8½.

Claudia Cardinale: tra drammi e battaglie

Nel corso della sua lunga vita, Claudia ha vissuto drammi e battaglie. Il primo periodo buio della sua esistenza, quello che in fondo l’ha spinta ad intraprendere la settima arte, è arrivato in seguito ad una violenza sessuale. Ancora giovanissima – aveva 17 anni – è stata stuprata da un uomo molto più grande, che l’ha costretta a salire nella sua macchina e ha abusato di lei.

Dopo questo dramma, l’attrice ha scoperto di essere incinta del suo primo figlio, Patrick. Lo partorisce a Londra e, a causa del contratto con la Vides, è costretta a tenere nascosto questo aspetto importante della sua vita, presentando il pargolo come un fratellino. Soltanto sette anni dopo, un giornale scandalistico scoprì il suo grande segreto e lei vuotò finalmente il sacco.

Claudia Cardinale ha lottato tantissimo per imporsi come donna, per interrompere quella disparità dei sessi che, all’epoca come oggi, imperversava. Nel 2018, quando ha compiuto 80 anni, ha dichiarato:

“Non provo nessuna emozione, non so cosa sia la nostalgia. (…) Il passare del tempo va accettato: detesto chi si affida alla chirurgia. E, comunque, sono troppo presa a vivere per preoccuparmi di altro”.