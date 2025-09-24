Chi era Claudia Cardinale, la diva del cinema italiano e musa dei più grandi registi

Chi era Claudia Cardinale: biografia, film più celebri, vita privata e curiosità su una delle dive più amate del cinema italiano.

Claudia Cardinale era una delle indiscusse dive del cinema internazionale. Considerata una delle attrici di maggior successo della storia del cinema italiano, condivideva con Sophia Loren e Gina Lollobrigida il primato di aver conquistato con il suo talento e bellezza anche il modo del cinema. Ecco alcuni film, la vita privata e curiosità tutte da scoprire.

Chi era Claudia Cardinale: biografia e carriera

Claudia Cardinale, all’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale, era nata il 15 aprile del 1938 a Tunisi (Ariete). Le sue lingue native erano l’arabo, il francese e il siciliano, viste le origini multiculturali dei suoi genitori e nonni. Aveva iniziato a parlare l’italiano solamente all’età di 16 anni. Aveva studiato con la sorella Blanche presso la scuola Saint-Joseph-de-l’Apparition di Cartagine e successivamente alla scuola Paul Cambon.

Debuttò nel mondo del cinema nel cortometraggio “Anneaux d’or” presentato anche al Festival di Berlino. Successivamente venne chiamata a recitare nel film “I giorni dell’amore“. La svolta arriva nel 1957 quando, durante la Settimana del cinema italiano a Tunisi, vinse il titolo di italiana più bella di Tunisia. Un premio che le ha permesso di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia. Le viene offerto di frequentare il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, ma decide di abbandonarlo al primo trimestre.

Claudia Cardinale: il film più importanti e le collaborazioni

Il cinema italiano le apre le porte nel 1958 con “I soliti ignoti” di Mario Monicelli seguito da “3 straniere a Roma” e “La prima notte“. “Un maledetto imbroglio” di Pietro Germi era il suo primo film da protagonista. Una prova d’attrice che convince anche Federico Fellini. Il 1963 fu l’anno della definitiva consacrazione come attrice: indimenticabile l’interpretazione di Angelica ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, film premiato con la Palma d’Oro a Cannes. Nello stesso anno recitò anche in “8 e mezzo” di Federico Fellini.

Icona del cinema mondiale, era considerata una delle attrici più belle del decennio. Diva dalla bellezza unica aveva recitato durante la sua straordinaria carriera con tutti i più grandi registi: da Luchino Visconti a Luigi Zampa, da Luigi Magni a Fellini, da Valerio Zurlini a Luigi Comencini fino a Damiani Damiani.

Altri film degni di nota della cardinale sono:”I giorni dell’amore”, “Il bell’Antonio”, “La ragazza con la valigia”, “La viaccia“, “Senilità”, “La pantera rosa”, “La ragazza di Bube”, “Gli indifferenti”, “C’era una volta il West”, “Una rosa per tutti”, “Libera, amore mio!”, “Corleone”, “Claretta”, “Tre destini un solo amore”, “Tutte le strade portano a Roma”, “Niente di serio” e tanti altri.

La Cardinale ha anche recitato per la tv. Ecco le fiction a cui ha preso parte: “Gesù di Nazareth”, “La principessa Daisy”, “Naso di cane”, “La rivoluzione francese”, “Mayrig”, “Deserto di fuoco”, “Mia per sempre”, “Il bello delle donne…alcuni anni dopo” con Giuliana De Sio e Gabriel Garko.

Claudia Cardinale: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Claudia Cardinale era stata sentimentale legata per più di dieci anni a Franco Cristaldi, produttore cinematografico. Successivamente aveva avuto una relazione con Pasquale Squitieri, regista che l’aveva diretta in diverse pellicole a partire dagli anni ’70.

Patrick e Claudia sono i suoi due figli, il primo nato da uno stupro che l’attrice aveva subito quando era 16enne, come raccontato a Domenica Live. Era nonna di due splendidi nipoti: Lucilla, figlia di Patrick e Milo, figlio di Claudia.

Curiosità su Claudia Cardinale

– Il suo mito quando era giovane era Brigitte Bardot.

– Nel corso della carriera aveva vinto i seguenti diversi premi. Tra cui: Premio Pasinetti alla migliore attrice, il Leono D’Oro alla carriera, l’Orso d’oro alla carriera, 4 Nastri d’argento, 5 David di Donatello, Pardo D’Oro alla carriera e 3 Globo d’oro.

– Non aveva profili social, ma aveva un sito ufficiale.

– Viveva a Parigi.

– Quando era giovane a Tunisi non voleva fare l’attrice, bensì la maestra.