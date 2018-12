Tutto sul ‘Più bello d’Italia’ Gabriel Garko: dalla vita privata, al suo vero nome…

Scopriamo cosa c’è da sapere su Gabriel Garko: tutto quello che non sai sul tenebroso attore che ha conquistato l’Italia grazie alla sua bellezza.

Nato il 12 luglio 1972 (Cancro) Gabriel Garko è uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano. Con la sua bellezza tenebrosa e il suo fascino unico, è riuscito a farsi apprezzare sia come modello che come attore. Dal temperamento misterioso e riservato, ha deciso di lasciare Roma in favore di Zagarolo, piccolo paese del Lazio in cui ha cercato di mantenere la propria sfera privata completamente riservata.

Scopriamo alcune curiosità sul bellissimo attore – il cui vero nome è Dario Gabriel Oliviero – e sulla sua vita sentimentale!

Chi è Gabriel Garko in 5 curiosità

– Dopo essere finito nell’occhio del ciclone per dei presunti ritocchini agli zigomi, ha negato fermamente di essere ricorso alla chirurgia plastica e ha raccontato a Verissimo: “Per una foto, fake, di me sul web, dove sembravo molto gonfio ho sofferto molto. Ho trascorso cinque giorni davvero molto difficili e ho fatto una pulizia totale degli amici. Sui social spesso ti massacrano gratuitamente”.

– Gabriel è il suo secondo nome; come cognome d’arte, poi, ha scelto Garko in onore della nonna materna, di nome Garkios.

– Al Corriere della Sera ha rivelato che il momento più brutto della sua vita sarebbe stato quando ha rischiato di perdere la vita a Sanremo: “ Il momento più buio nella mia vita è stato nel febbraio 2016 quando mi trovai nello scoppio della villa vicino Sanremo, che costò la vita all’anziana proprietaria. Un incidente che mi ha cambiato la vita: poi sono andato in terapia psicologica.

Sentire la morte così vicina, una cosa terribile: era mattina, stavo dormendo, mi son ritrovato sepolto sotto le macerie, ho creduto fosse la fine, ho pensato alla sera prima, che avrebbe potuto essere l’ultima della mia vita. Esserne uscito salvo, un miracolo. Ho superato lo choc, per la voglia di salutare i miei genitori dal palco del Festival di Sanremo”.

– In passato ha dichiarato di avere avuto una sorta di stalker, una donna che avrebbe voluto utilizzarlo per avere un figlio.

– Sul suo profilo Instagram pubblica spesso scatti bollenti della sua vita privata.

Gabriel Garko: la fidanzata e la vita privata

Dopo un flirt con la collega Manuela Arcuri, con cui ha mantenuto ottimi rapporti d’amicizia, l’attore ha avuto una lunga liaison con Eva Grimaldi.

Di lei ha raccontato a I Migliori Anni: “Siamo stati insieme un bel po’, è stata una donna importante. Mi ha insegnato tanto, siamo rimasti in ottimi rapporti a distanza di anni. Ci siamo ritrovati a dover lavorare sul set subito dopo che ci eravamo lasciati. Dovevamo girare una scena d’amore. Eravamo a letto mentre ci baciavano. È stata una tragedia, è andata malissimo“.

L’attrice nel 2017 ha fatto coming-out, rivelando al mondo la sua compagna Imma Battaglia (e definendola meglio di Gabriel in tutto e per tutto).

In seguito è stato legato a Serena Autieri e infine a Adua del Vesco, anche lei attrice e di 20 anni più giovane di lui. I due si erano scambiati delle fedi come gesto simbolico senza celebrare alcun matrimonio, e il loro rapporto sembrava più solido che mai, tuttavia pare che verso al fine del 2018 la relazione sia giunta al termine.