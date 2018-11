Il cavaliere vicentino è arrivato a Uomini e Donne nell’autunno del 2018 per conoscere Gemma Galgani: ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto.

Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, dove è approdato per corteggiare la storica dama torinese, e con il suo accento veneto ci è rimasto subito impresso nella memoria. Paolo Marzotto è nato a Lonigo, in provincia di Vicenza, il 21 marzo 1964, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Prima di scendere per conoscere Gemma Galgani, ha avuto una vita sentimentale molto serena, fino alla morte di sua moglie. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Paolo Marzotto?

Nonostante un lavoro che lo porta a viaggiare molto, Paolo Marzotto è rimasto sempre in terra veneta. È nato a Lonigo, mentre ora vive con i figli a Zermeghedo, sempre in provincia di Vicenza. Lavora come concessionario e direttore di regione per un’azienda dell’Aquila che vende dispositivi medici. Ha aperto un suo ufficio a Vicenza, assieme ad una collega, e si occupa di reclutare venditori.

Paolo Marzotto si è sposato molto giovane con Maria Grazia: il loro matrimonio è durato ben 27 anni. Quando è arrivato a Uomini e Donne, nel 2018, il cavaliere ha dichiarato di essere vedovo da tre anni. Con Maria Grazia ha avuto due figli: Edoardo e Beatrice. Con loro ha un rapporto stupendo.

Nella sua vita quotidiana, Paolo si occupa amorevolmente dei due ragazzi. Prepara loro i pasti, porta a scuola la più piccola e si premura di non fargli mancare mai niente. Sul suo profilo Facebook sono tante le foto di momenti vissuti assieme ai suoi figli. Sul piano sentimentale, Paolo ha invece riscontrato qualche difficoltà, tanto da aver deciso di ricorrere all’aiuto di Maria De Filippi.

Paolo Marzotto a Uomini e Donne

Nell’autunno del 2018, Paolo Marzotto ha contattato la redazione di Uomini e Donne perché è rimasto colpito da Gemma Galgani. La dama torinese, in quel momento, era appena arrivata ad uno stallo con il suo cavaliere Rocco Fredella e ha accettato con piacere di conoscere il nuovo arrivato.

Paolo sembrava aver fatto subito colpo su Gemma: i due hanno iniziato a frequentarsi, suscitando l’immediata ostilità di Rocco. Tra quest’ultimo e il nuovo cavaliere si è instaurato un rapporto di rivalità che li ha portati a litigare anche in studio. La Galgani ha però sempre preso le parti di Paolo.

È stato un altro il gesto che ha suscitato grande scalpore e che ha fatto infuriare Gemma: nel corso di una puntata, Paolo ha offerto ad Angela, dama alla ricerca di un uomo che le dia serenità economica per togliersi qualche sfizio, una vacanza a Barcellona, rivelandosi una persona estremamente generosa.

3 curiosità su Paolo Marzotto

– Ci tiene molto a rimanere in forma, e per questo motivo va in palestra e gioca a tennis con assiduità.

– È un uomo molto elegante: scorrendo le sue immagini sui social – ma anche vedendolo in tv – abbiamo potuto notare come tiene ad essere sempre vestito bene.

-In una donna cerca eleganza, raffinatezza e intelligenza. Sono proprio queste alcune delle caratteristiche che lo hanno colpito di Gemma Galgani, oltre alla dolcezza che lei gli ha regalato sin dal primo momento in cui si sono conosciuti.

