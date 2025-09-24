Carlo Conti stupisce tutti con Tale e Quale: il gesto prima del via

In partenza una nuova stagione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Il conduttore ha voluto subito far capire le sue intenzioni con un particolare omaggio.

Nelle scorse ore si era parlato delle modalità con cui Carlo Conti aveva scelto il cast dell’edizione 2025 di Tale e Quale Show. Adesso, il presentatore, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma, al via venerdì 26 settembre 2025, ha fornito ulteriori dettagli su cosa dovranno aspettarsi i telespettatori. Non è mancato anche un importante gesto con annessa dedica.

Carlo Conti pronto con Tale e Quale Show

Venerdì 26 settembre 2025 parte una nuova stagione di Tale e Quale Show, programma ideato e condotto da Carlo Conti su Rai 1. A margine della conferenza stampa di presentazione, il conduttore ha voluto fornire qualche interessante dettaglio relativo alla nuova edizione che si annuncia assolutamente frizzante e interessante.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

“Quest’anno il cast è davvero per tutti i gusti: grandi ritorni, nuove generazioni e due coppie inedite pronte a sorprendere. Ognuno ha accettato la sfida con entusiasmo e voglia di divertirsi: il mix giusto per regalare emozioni e allegria al pubblico”, ha detto il presentatore. “Il bello di Tale e Quale Show è che ogni edizione, anche la quindicesima, sembra sempre nuova pur restando fedele al suo spirito. Leggerezza e coinvolgimento sono le parole chiave […]”.

L’omaggio-dedica a Pippo Baudo

Conti ha però voluto fare molto di più presentando il programma. Infatti, si tratta della prima edizione dello show dopo la morte di Pippo Baudo. Infatti, in questo senso, il conduttore ha anticipato i cronisti spiegando di voler dedicare l’intera stagione al compianto re dei varietà: “Questo è il primo Tale e Quale dopo l’addio del re del varietà, Pippo Baudo. Voglio dedicare a lui questa trasmissione“, ha detto il volto tv.

Per quanto riguarda la giuria, accanto a Conti ci saranno i confermatissimi Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.