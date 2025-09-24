“Finti buonisti e maschere”: l’ex Temptation Island è una furia

Il colpo di scena avvenuto a Uomini e Donne su Rosario ha portato anche un altro ex Temptation Island a sfogarsi. Le parole di Lino Giuliano.

Nelle scorse ore ha fatto molto parlare la messa in onda della puntata di Uomini e Donne dove il neo tronista Rosario è stato, di fatto, “cacciato” dal trono da parte di Maria De Filippi dopo le recenti rivelazioni sulla sua vita privata e i sentimenti con la giovane Lucia. La situazione è finita nel mirino di un ex Temptation Island, Lino Giuliano, che non si è fatto mancare l’occasione di dire la sua.

Rosario “cacciato” dal trono di Uomini e Donne

Come ormai visto da tutti, a Uomini e Donne c’è stato subito un colpo di scena che ha coinvolto Rosario, scelto come nuovo tronista dopo la sua esperienza a Temptation Island. Infatti, nel giro di poche ore, il ragazzo è subito stato “fatto fuori” dal ruolo da parte di Maria De Filippi che è intervenuta a risolvere una situazione non proprio pulita che ha coinvolto anche la giovane Lucia.

In puntata, infatti, è stato scoperto che il “neo eletto” tronista e Lucia siano ancora in qualche modo legati da un rapporto sentimentale che è andato avanti anche dopo il “sì” al ruolo proposto al ragazzo nella trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Lino Giuliano commenta tutto sui social

A seguito della brutta figura fatta da Rosario, sui social non sono mancati i commenti. Tra questi, è arrivato anche quello di Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island. Tramite una lunga storia su Instagram, il ragazzo ha sfogato tutto il suo fastidio per l’accaduto: “A volte basta una sola parola detta al momento giusto per cambiare la percezione di una persona. Se quella ragazza non avesse avuto il coraggio di parlare, qualcuno sarebbe passato come il ‘ragazzo perfetto’, un principe azzurro senza macchia. In realtà, dietro le luci e le telecamere, è emersa una verità diversa”.

Lino ha quindi parlato apertamente ai telespettatori: “Non fermatevi mai a ciò che vi viene mostrato in televisione. Non lasciatevi incantare da comportamenti costruiti ad arte, da atteggiamenti da ‘finti buonisti’, da quelle maschere da ‘bravi ragazzi’ che in realtà crollano al primo soffio di verità”. Lino ha quindi cercato di tirare acqua al suo mulino: “[…] imparate ad apprezzare i puri, quelli che quando li vedi dici sì è vero sarà pure stronzo… MA È SINCERO!!”.