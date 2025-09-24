Samira Lui confessa il sogno per il futuro in tv: ecco il desiderio

Compagna di viaggio di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, Samira Lui sta avendo grande successo e guarda al futuro con ambizione.

Sta avendo un grandissimo successo insieme a Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ma il bello deve ancora venire. Samira Lui guarda al futuro con ambizione ma resta con i piedi ben stabili al presente. In una intervista a Novella 2000, la ragazza ha svelato le proprie ambizioni sia a carattere professionale che personale.

Samira Lui e il successo de La Ruota della Fortuna

Il successo de La Ruota della Fortuna ha visto Samira Lui diventare tra i personaggi maggiormente apprezzati in questo momento nel panorama del piccolo schermo. I risultati della trasmissione la stanno portando il alto e questo contribuisce anche ad avere una certa ansietta ogni mattina: “Alle 10 del mattino sono anch’io un po’ in ansia“, ha ammesso con ironia la ragazza a Novella 2000 le cui parole sono state riportate in queste ore anche da Dagospia facendo riferimento al fatto che verso quell’ora escano i risultati dello share dei programmi del giorno prima.

Ma in generale sulla sua esperienza con Gerry Scotti: “C’è un clima in studio molto bello a partire dallo studio vero proprio, quasi futuristico, molto moderno, ci sono delle luci pazzesche. La scenografia è meravigliosa, la band in studio è pazzesca… C’è la scalinata, il rumore della ruota… Ogni giorno sembra una puntata diversa […]”.

Il futuro: tra famiglia e tv

Nel corso dell’intervista di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, la Lui ha avuto modo di affrontare anche temi più personali: “Se sogno un bambino con il mio compagno Luigi Punzo? Sì, sicuramente in futuro se Dio vorrà vorrei avere una famiglia. Al momento sono molto concentrata sul lavoro e quindi tempo al tempo. Con Luigi vivo un legame solido […]”.

E per quanto riguarda il sogno in ambito professionale, eccolo svelato: “Se vorrei avere un programma tutto mio? Sì, è un mio sogno. Così come sogno di costruire una famiglia. In futuro. Adesso c’è da vivere il presente”.