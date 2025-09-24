“Ha perso la vista”: il dramma dell’ex amato tronista di Uomini e Donne

La fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne ha dato un aggiornamento inatteso. Ecco cosa è successo al noto Fabio Colloricchio.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne che lo ha reso famoso in Italia, la sua vita è andata avanti e da alcuni anni Fabio Colloricchio vive con la sua famiglia e i suoi bebè avuti con Violeta Mangrinan. Proprio la ragazza, in queste ore, ha rivelato una situazione molto difficile per l’uomo che in pochissimi sapevano. Il ragazzo, infatti, avrebbe perso quasi del tutto la vista ad un occhio.

Fabio Colloricchio: da UeD alla famiglia

I telespettatori italiani hanno conosciuto Fabio Colloricchio per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne nel 2015, dove aveva concluso il suo percorso con la scelta di Nicole Mazzoccato. Successivamente a quella esperienza, la sua vita è andata avanti. Ora Fabio fa il modello e ha creato la sua famiglia.

Fabio Colloricchio – www.donnaglamour.it

L’ex tronista, infatti, adesso vive a Madrid ed è fidanzato con Violeta Mangrinan. Sui social, per lavoro ma anche per vicende simpatiche di famiglia, i due sono parecchio attivi. In questo senso, è stata proprio la ragazza a raccontare su Instagram un aspetto che in pochi conoscevano riguardo la vita del compagno ed in particolare della sua salute.

“Ha perso la vista”

Stando al racconto di Violeta, da tempo Fabio avrebbe perso quasi del tutto la vista ad un occhio. Tramite una storia Instagram, la ragazza ha spiegato: “Non so se lo sapete, ma ci vede solo da un occhio e nell’altro ha perso il 90% della vista”, ha detto. Successivamente sono stati forniti ulteriori dettagli. Pare che tutto sia capitato quando Colloricchio era adolescente: “Si mise delle lenti a contatto azzurre (tipica sciocchezza adolescenziale) che gli causarono una ferita nell’occhio”. Da lì “un batterio è cresciuto e gli ha corroso parte della cornea”.

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’uomo, va detto, lui continua a lavorare e a vivere una vita normale. Possibile che con il passare del tempo si sia abituato a questa situazione o che sia riuscito in altro modo a risolvere, almeno in parte, la sua problematica disalute.