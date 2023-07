Fabio Colloricchio ha annunciato via social che lui e Violeta Mangrinan saranno genitori per la seconda volta.

A un anno dalla nascita della prima figlia, Gala, Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno annunciato che saranno genitori per la seconda volta. In queste ore la coppia ha postato la foto di un’ecografia e ha scritto: “Un’altra persona si aggiunge alla nostra storia. Non vediamo l’ora di conoscerti”.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan: il secondo figlio

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, già genitori della piccola Gala, hanno annunciato in queste ore che saranno presto genitori per la seconda volta. La coppia sembra essere più unita e felice che mai e in tanti, tra i fan dei social, non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita insieme e sull’arrivo del loro secondo bebè (che al momento non è dato sapere se sarà un maschio o una femmina).

L’amore tra i due influencer è sbocciato nel 2019 durante la loro partecipazione al reality show Supervivientes. Appena un anno dopo i due avevano annunciato che sarebbero diventati genitori per la prima volta, e hanno realizzato il loro sogno con la nascita della prima figlia, Gala.