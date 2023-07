Molto presto Chiara Ferragni potrà traslocare con la sua famiglia nella sua nuova casa nel quartiere di CityLife.

Chiara Ferragni ha mostrato ai fan alcuni dettagli del lussuoso appartamento che, tra pochi mesi, accoglierà lei e la sua famiglia. L’influencer – che non ha mancato di mostrare ai suoi followers i retroscena dei lavori svolti nell’appartamento – ha confessato che il trasloco dovrebbe avvenire in autunno, e per la precisione a ottobre. Al momento l’influencer non ha ancora svelato la data esatta.

Chiara Ferragni: il trasloco nella nuova casa

Un anno fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato entusiasti di aver acquistato una nuova casa tutta per loro e dove presto si trasferiranno insieme ai loro figli, Leone e Vittoria. La casa sarebbe stata accessoriata con tutti i comfort – dalla grande doccia per la cromoterapia a un elegante camino – e in tanti sui social non vedono di vederla arredata e pronta per accogliere la famiglia.

Chiara Ferragni ha già portato i suoi bambini a visitare l’appartamento (dove potranno avere una stanza ciascuno) e ha mostrato ai fan alcuni dettagli. Il trasloco della famiglia nella nuova casa dovrebbe avvenire in autunno e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.