Una bestemmia è apparsa in un post di Salvo Sottile. A seguire lo stesso giornalista si è scusato precisando che sarebbe stato un errore.

Un collaboratore di Salvo Sottile avrebbe erroneamente pubblicato sui social del giornalista un post contenente una frase indirizzata a Elly Schlein e in cui la sigla “PD” è stata sostituita (probabilmente dal correttore automatico) in una bestemmia. Lo stesso collaboratore di Sottile si è scusato per quella che sarebbe stata una grave svista, e ha scritto:

“Mi scuso sinceramente per l’increscioso strafalcione nell’articolo pubblicato questa mattina e sulla pagina Facebook del direttore Salvo Sottile. Un episodio che mi risulta ancora di difficile comprensione, perché lontano anni luce da ciò che sono e da quello che scrivo normalmente. Non importa se si è trattato di una correzione automatica, di un refuso o di un hackeraggio del mio profilo. Vorrei solamente porgere le mie più sentite scuse a tutti, in primis al direttore Salvo Sottile, esente da ogni colpa, al Membro della Camera dei deputati Elly Schlein, alla Rai e a tutti coloro che hanno letto l’articolo.”

Salvo Sottile

Salvo Sottile: la bestemmia apparsa sul profilo

In occasione del 31esimo anniversario della strage di Via d’Amelio, la presidente del Partito Democratico Elly Schlein si è recata a Palermo. La notizia è stata riportata anche sui canali ufficiali di Salvo Sottile, peccato che la sigla “PD” sia stata sostituita – involontariamente – da una bestemmia.

Dopo l’intervento del suo collaboratore anche Salvo Sottile è intervenuto via social per scusarsi a causa dell’accaduto. “Una cosa grave di cui sono sinceramente dispiaciuto e rammaricato. È successo che un collaboratore della pagina, pubblicando il post è stato tradito dal correttore automatico e da una svista grave. Ma siccome la pagina è mia, il responsabile sono io, sono io che ci metto la faccia, mi voglio assumere tutta la responsabilità e scusarmi profondamente con chi ha letto quel post e soprattutto con la segretaria del PD Elly Schlein. A lei vanno le mie scuse più sincere”, ha affermato Sottile che, al momento, si troverebbe a Barcellona con i suoi figli.