Giulia De Lellis si è sfogata con i fan a causa di alcuni lavori che sarebbero stati svolti nella maniera sbagliata nella sua nuova casa.

Giulia De Lellis ha un rapporto molto confidenziale con i suoi fan, con cui ogni giorno si confronta su temi importanti e sulla sua quotidianità. In queste ore l’influencer ha svelato che alcuni lavori nella sua nuova casa non sarebbero stati svolti nella maniera adeguata, e ha affermato:

“Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto molto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali… Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso… Poi, comunque, vi racconterò meglio”.

Giulia De Lellis: i danni nella nuova casa

Attraverso i social Giulia De Lellis si è sfogata con i suoi fan a causa di alcuni lavori che non sarebbero stati svolti come da lei voluto nella sua casa nuova. L’influencer non è entrata nei dettagli in merito alla vicenda e a seguire si è mostrata accanto al fidanzato Carlo Gussalli Beretta e ha aggiunto: “Poi, arriva lui che con la sua gentilezza mi uccide”. I due stanno insieme dal 2020 e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere quali novità riserverà loro il futuro.