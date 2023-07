Guenda Goria ha scritto una frase sui social che non ha mancato di generare polemiche e commenti.

Guenda Goria ha scritto una frase nelle sue stories che ha finito per scatenare una bufera in rete. “La mia progettualità è solida come la vita di Belen”, ha scritto la figlia di Maria Teresa Ruta il cui intento, probabilmente, era ironico.

L’affermazione è in riferimento al fatto che, di recente, la showgirl argentina Belen Rodriguez è stata avvistata con un altro uomo dopo la sua presunta e nuova separazione da Stefano De Martino. In tanti hanno trovato di cattivo gusto la frase di Guenda e le hanno chiesto di scusarsi.

Guenda Goria

Guenda Goria: la frase contro Belen indigna la rete

Guenda Goria ha ironizzato via social sulla sua progettualità e sulla vita sentimentale di Belen che, nelle ultime ore, è finita di nuovo al centro del gossip per una sua presunta rottura da Stefano De Martino (e per esser stata avvistata in compagnia di Elio Lorenzoni (sua presunta nuova fiamma).

Al momento la showgirl argentina non ha commentato la questione e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. Belen non ha messo a tacere i gossip sul suo conto e in tanti si chiedono se davvero lei e il marito si siano separati di nuovo.