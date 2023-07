Virginia Mihajlovic ha confessato che alcuni ospiti non le avrebbero fatto il regalo per le sue nozze con Alessandro Vogliacco.

Virginia Mihajlovic ha sposato Alessandro Vogliacco appena un mese fa e in queste ore, attraverso le sue stories via social, ha risposto ai fan che le hanno chiesto quali fossero state le cose “più strane” accadute alle sue nozze. Con grande sorpresa dei suoi follower Virginia ha svelato che alcuni ospiti non le avrebbero fatto il regalo:

“Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale?”, ha scritto, e ancora: “E che sia chiaro, non per il regalo in sé, ma l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche ad una cena di compleanno senza un pensierino, figuratevi ad un matrimonio… e sono anche molte… che figuraccia”.

Virginia Mihajlovic: i regali alle nozze

La figlia del compianto Sinisa Mihajlovic, Virginia, ha svelato che alcuni ospiti del suo matrimonio non le avrebbero fatto il regalo. A seguire lei stessa ha ammesso di essersene accorta perché, volendo ringraziare una per una le persone presenti all’evento, sarebbe stata costretta a “controllare” quali regali le fossero stati fatti.

“Io sono una persona educata e ci tenevo a ringraziare uno ad uno ogni singolo invitato. Ho dovuto quindi per forza controllare chi me l’avesse fatto. Ripeto non di certo per il regalo in sè, ma per il gesto, chi non ha le possibilità avrebbe potuto benissimo fare una cornice, un quadro… una qualsiasi cosa. Non mi sono sposata per i regali. Ma qui si parla di EDUCAZIONE. Cosa che, molti, non sanno cosa è”, ha confessato via social.