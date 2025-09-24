Giulia Salemi svela tutto: ecco il vero Amadeus “dietro le quinte”

La conduttrice e influencer Giulia Salemi ha svelato qualche retroscena legato alla sua vita privata ma anche al lavoro attuale con Amadeus.

Nelle ultime settimane l’abbiamo vista protagonista sul Nove di alcuni siparietti divertenti in tv. Adesso Giulia Salemi si è raccontata a tuttotondo al settimanale Chi parlando di argomenti legati alla sua vita privata, ed in particolare al rapporto con Pierpaolo Pretelli dopo la nascita del piccolo Kian, ma anche dal punto di vista professionale, con alcuni aneddoti legati all’esperienza di lavoro con Amadeus.

Giulia Salemi: la crescita professionale e privata

Raccontandosi a Chi, Giulia Salemi ha ricordato con piacere che proprio su Chi c’era stata la sua prima copertina in assoluto, nel Natale 2021, per festeggiare il primo anno insieme a Pierpaolo Pretelli conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Un rapporto, quello con il suo compagno, che si è evoluto molto negli anni.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

“Ora siamo più attenti a tutelare la nostra vita privata, abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio”, ha detto la donna. “In questo momento facciamo molta attenzione a postare il nostro bambino, è una scelta che abbiamo condiviso. Di Kian si sa poco, io racconto sporadicamente qualcosa di lui, sono molto protettiva […]”.

Il rapporto con Amadeus

Molto particolare anche il passaggio dell’intervista relativo al lavoro a The Cage con Amadeus e in generale sulla carriera fatta dalla bella Giulia: “Mi sono impegnata molto per crescere nel mio lavoro, per avere una carriera televisiva”, ha detto. “Oggi lavoro con Amadeus a The Cage e faccio quello che ho sempre sognato. Sapevo che questo ruolo sarebbe stato perfetto per me, e ho conosciuto una persona, un professionista come Amadeus, che mi sta insegnando molto e che mi permesso di vedere da vicino la sua simpatia e la sua umanità“, ha svelato la donna sottolineando le doti umane, oltre che da vero professionista, del conduttore.