Diletta Leotta, l’abito micro fa impazzire tutti: ecco quanto costa

La bellissima Diletta Leotta si è presentata ad un evento della Milano Fashion Week 2025 con un look mozzafiato che ha attirato l’attenzione.

Da poco aveva rilasciato delle parole piuttosto dure nei confronti di alcuni “amici” che si sono rivelati essere “falsi”. Ora, invece, Diletta Leotta è tornata a far parlare per ben altre ragioni. La bellissima conduttrice di DAZN, infatti, è stata tra le protagonista della Milano Fashion Week 2025 in corso e ha sfoggiato, nel corso di un evento, un abito mini decisamente mozzafiato e dal costo non indifferente.

Diletta Leotta: il look alla Milano Fashion Week

Quando si tratta di Diletta Leotta, si sa, qualsiasi notizia desta scalpore. Specialmente se la presentatrice decide di incantare tutti con uno dei suoi look mozzafiato. Vedere per credere come si è mostrata la donna in occasione della sfilata Diesel alla Milano Fashion Week 2025. La Leotta ha sorpreso tutti con un abito molto corto e sensuale con accessori di livello.

Ovviamente, da buona ospite del marchio, la donna ha sfoggiato un outfit Diesel caratterizzato dal colore beige. Si è trattato di un vestito micro in lino e maniche lunghe con bordi tagliati a vivo e scollo a V. Presente poi un nodo imponente davanti che si trasforma in una sorta di minigonna. Ad accompagnare il tutto anche accessori di un certo spessore…

Tutti i costi dell’outfit

L’outfit scelto dalla Leotta ha incantato tutti e ha fatto parlare anche per il suo costo. Come riportato da Fanpage, il prezzo dell’abito Diesel dovrebbe essere di circa 450 euro. Non è mancata ovviamente una borsa borsa, ovvero la grab-d hobo L, il modello arricciato e con la molletta per capelli agganciata al manico dal costo di circa 400 euro. Da notare anche le scarpe indossate dalla donna, rigorsamente tacchi a spillo di mules platform in pvc trasparente il cui prezzo dovrebbe aggirarsi sui 450 euro.