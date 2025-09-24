“È stato un azzardo”: la scommessa (vinta) da Veronica Gentili

Protagonista sul piccolo schermo, Veronica Gentili ha raccontato alcuni aspetti del proprio lavoro e dello sviluppo della propria carriera.

Dopo aver condotto magistralmente L’Isola dei Famosi 2025 e aver tirato le somme, Veronica Gentili è tornata al timone de Le Iene. Proprio il programma, per sua stessa ammissione, è stato un azzardo che, però, la vede oggi assolutamente felice della scelta. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la donna ha spiegato alcune curiosità della trasmissione ma anche del rapporto con l’altro conduttore, Max Angioni.

Veronica Gentili: la scelta de Le Iene

Prontissima ad una nuova stagione de Le Iene, Veronica Gentili è stata intervistata, insieme a Max Angioni, da Tv Sorrisi e Canzoni. La donna ha raccontato alcuni aspetti legati al lavoro nella trasmissione di Italia Uno sottolineando anche quale sia, per davvero, il rapporto con il suo collega co-conduttore.

Senza giri di parole, la Gentili ha definito “un azzardo” la scelta, due anni fa, di dire sì alla conduzione de Le Iene: “Un azzardo, un esperimento, un mettermi alla prova, un deviare dal percorso televisivo che avevo fatto fino a quel momento. E quindi una scommessa“. Due anni dopo, la visione è cambiata: “È un tornare a casa, un divertimento, una sfida, ma fatta con la voglia e la serenità di chi ha trovato un rifugio che conosce e con cui ormai ha un’intimità”.

Il rapporto con Max Angioni

Il successo de Le Iene è, ovviamente, merito di chi è al timone. Oltre alla Gentili è presente pure Max Angioni con il quale la giornalista ha spiegato di essere in sintonia: “Direi che cominciamo a essere rodati“, ha spiegato la donna. “Ci possiamo prendere in giro, ci può essere un po’ di ‘coglione**a’, come diciamo tra noi, nei momenti di fatica e insofferenza, quando uno è stanco o l’altro è più umorale, ma andiamo d’accordo e ci divertiamo”, ha aggiunto ancora con grande sincerità e stima la Gentili. “Tra noi regna la pace e l’amicizia”, ha simpaticamente confermato il diretto interessato nella stessa intervista.