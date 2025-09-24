Il successo in tv, il periodo di pausa e il grande ritorno che la vedrà ora al timone del Grande Fratello. Parla Simona Ventura.

Non solo la brutta vicenda dello stalker venuta a galla in queste ore, Simona Ventura, intervistata da Chi, ha avuto modo di ripercorrere alcune delle tappe della sua lunga carriera che l’hanno vista arrivare, oggi, alla conduzione del Grande Fratello prossimo alla partenza. Nel corso degli anni, per stessa ammissione di Super Simo non sono mancati momenti di difficoltà.

Simona Ventura: la scelta all’apice della carriera

Sempre sorridente e grintosa con abilità riconosciute da tutti, Simona Ventura non ha vissuto gli ultimi anni nel modo migliore. Giunta all’apice della carriera in Rai, ecco la decisione di mettersi da parte per cercare un qualcosa di diverso legato, soprattutto, ai rapporti in famiglia. Intervistata da Chi, la donna ha spiegato: “Quando sono andata via dalla Rai, nel 2011, all’apice del successo, sapevo che sarebbe stato diverso”.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

La presentatrice non si è pentita della sua decisione: “E sono contenta di aver scelto Sky e tutte le aziende che sono venute dopo, sono esperienze che ricordo con affetto. Volevo lavorare di meno, stare di più con i miei figli, ho ridotto gli impegni”. La scelta della donna è stata presa, come detto, per ragioni legate alla famiglia ma anche al suo benessere: “Perché nonostante la carriera, mi sentivo molto sola, avevo voglia di avere una persona vicina. Ho continuato a lavorare sempre, magari non in prima serata, ma anche questi momenti sono stati importanti”.

Successivamente la svolta: “Poi, nel 2018 è cambiato tutto dal punto di vista personale e sono ripartita con una nuova forza. Ho tagliato i rami secchi e sono uscita da situazioni difficili. Poi ho incontrato Giovanni”, ha detto facendo riferimento anche all’incidente accaduto a suo figlio Niccolò.

E sul GF…

Una nuova forza che l’ha portata adesso a fare l’opinionista a L’Isola dei Famosi 2025 ma anche al timone del Grande Fratello che sta per iniziare. Proprio sul reality, la Ventura ha detto: “Torniamo alle origini perché sono state scelte persone comuni che sono quelle con cui il programma è iniziato. Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti che hanno grande personalità e storie da raccontare. Avrete delle sorprese”, ha detto la conduttrice.

E sul cast: “Oggi è difficile trovare concorrenti inconsapevoli, le dinamiche del gioco sono note e poi con i social sono tutte star. Per questo abbiamo formato un cast di persone che non vengono dai social, persone comuni e spontanee. I Vip fanno tv per mestiere e danno vita ad altre dinamiche interessanti che hanno altri presupposti. A me piace molto questo GF”.