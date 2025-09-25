Infortunio per Anna Pettinelli: la speaker radiofonica condivide una foto che preoccupa i fan, “Solo io!”.

Un imprevisto ha messo alla prova Anna Pettinelli, che ha condiviso con i suoi fan un’immagine che ha immediatamente destato preoccupazione. La speaker radiofonica ha raccontato ai suoi follower un problema che l’ha coinvolta nelle ultime ore. Nonostante un infortunio alla caviglia, la conduttrice radiofonica non si è fermata e ha continuato a lavorare, condividendo con i fan sui social il suo stato d’animo e preparando al tempo stesso il suo ritorno televisivo in una delle trasmissioni più attese della stagione. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il racconto dell’infortunio

Con un video pubblicato su Instagram, Anna Pettinelli ha mostrato ai suoi follower il piede fasciato, prendendosi in giro per l’

accaduto. “Solo io mi slogo la caviglia così” ha scritto, spiegando che il tutto non è avvenuto con tacchi alti, ma con delle semplici sneakers. La conduttrice si è rivolta a sé stessa in tono scherzoso: “Anna la devi smettere di metterti il tacco 13, prendi le scarpe da ginnastica. E invece eccomi qua, mi sloghi con le sneakers“.

Anna Pettinelli – www.donnaglamour.it

Nonostante il consiglio ironico e l’episodio spiacevole, la speaker non si è lasciata fermare. Il giorno successivo era già negli studi di Rds accanto a Sergio Friscia, suo storico partner radiofonico, che ha ripreso la scena mostrando il piede fasciato della collega.

Sorridente e autoironica, Pettinelli ha voluto sottolineare la sua professionalità con una frase che non lascia spazio a dubbi: “On air sempre e comunque“.

Verso la nuova edizione di Amici

L’infortunio non rallenta i preparativi per i suoi impegni televisivi. Anna Pettinelli, infatti, si prepara a tornare nel ruolo di insegnante di canto nella prossima edizione di Amici, ormai alle porte.

I casting sono ancora in corso e, come accaduto nelle scorse stagioni, nuovi aspiranti artisti possono entrare in corsa e sfidare chi è già nella scuola. Ora resta da vedere quali volti attireranno la sua attenzione in questa nuova avventura, mentre i fan attendono con curiosità la prima puntata domenicale.