Drammatico lutto per Rossella Brescia: “Buon viaggio”

Una bruttissima notizia ha scosso la famiglia della famosa Rossella Brescia. La donna ha subito un pesante lutto. Le parole social.

Qualche tempo fa aveva parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale e il rapporto finito con Luciano Cannito. Ora, per Rossella Brescia è tempo di fare i conti con un terribile lutto. La donna, infatti, ha perso suo padre e sui social lo ha voluto ricordare con un post molto importante con tanto di foto dell’uomo in compagnia delle zie, anche loro già in cielo.

Rossella Brescia: la malattia del padre

Già tempo fa, a Verissimo, su Canale 5, Rossella Brescia aveva spiegato di come la situazione in famiglia legata a suo padre non fosse ottimale. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, la donna aveva raccontato come il genitore fosse alle prese con una brutta malattia: “Purtroppo è un periodo un po’ così della mia vita in famiglia perché mio papà non sta bene. Mio papà si è ammalato di Alzheimer“.

La Brescia aveva precisato come il babbo fosse “nell’ultima fase di questa terribile malattia ed è una terribile malattia perché ti toglie veramente la dignità. Se mio padre sapesse che devo fargli la barba e lo devo curare così nell’intimo, vorrebbe sicuramente morire ed è una cosa che mi trafigge il cuore”.

Il messaggio social

Ora, con grande tristezza, ma probabilmente anche con la speranza e la certezza che il padre abbia trovato finalmente pace, la Brescia ha annunciato la dipartita del genitore: “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita“, ha scritto in un post social la donna. “Eravate cosi uniti, vi siete presi per mano anche adesso… come facevate sempre. Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. P.s. Il mio papà era un sarto meraviglioso, gli abiti nella foto sono confezionati da lui”, ha concluso con dolore raccogliendo tanti messaggi d’affetto.