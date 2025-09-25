Ex gieffina irriconoscibile: “Ho perso 60 chili seguendo questa dieta”

L’ex gieffina Mary Segneri svela la sua lotta contro il peso, gli insulti e le diete drastiche: “Ho perso 60 kg”.

Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello e oggi inviata di Affari Vostri, ha emozionato il pubblico de “La Volta Buona” con il suo racconto. Ospite di Caterina Balivo, ha ripercorso la sua difficile esperienza legata al peso, alle diete drastiche e agli episodi di bullismo subiti, parlando senza filtri della strada che l’ha portata a perdere sessanta chili. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Mary Segneri e il peso dei pregiudizi

“Ero arrivata a 127 chili” ha confessato Segneri, ricordando le difficoltà vissute prima della sua trasformazione. L’inviata ha spiegato di indossare oggi una taglia 46, con l’obiettivo di arrivare a una 42/44 in vista del matrimonio.

“Il mio compagno ha un po’ di pancia, quindi perché non dimagrire insieme? Prima di tutto, però, ci siamo sottoposti alle analisi del sangue” ha raccontato con ironia.

Nonostante il sostegno della famiglia, l’ex gieffina ha rivelato di essere stata vittima di bullismo, ma non a scuola. “I miei compagni mi volevano bene, sapevo mascherare l’estetica con il carattere. Ma i vicini di casa mi chiamavano ‘Gabibbo‘. Da allora non indosso più il rosso, mi ha traumatizzata“. Parole che hanno mostrato quanto gli insulti possano lasciare cicatrici profonde, anche quando si cerca di ignorarli.

La dieta del minestrone e la scoperta dei barattoli di cioccolata

Un momento particolarmente toccante è stato il ricordo d’infanzia legato alla baby-sitter che le comprava barattoli di cioccolata di nascosto. “Li mangiavo come fossero yogurt e poi li nascondevo. Un giorno mia madre li ha trovati e le è preso un colpo” ha raccontato Segneri. La madre Adriana ha confermato: “In casa la Nutella non esisteva, quando ho scoperto quei barattoli sono rimasta sconvolta“.

L’ex gieffina ha poi parlato della cosiddetta “dieta del minestrone” prescritta quando aveva appena quindici anni. Un regime drastico che la stessa conduttrice Balivo ha definito “assurdo per una ragazzina”. Anche gli esperti hanno messo in guardia: “Si tratta di una dieta che può indebolire i muscoli e portare a carenze“.