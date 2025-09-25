“Era furioso”: Magalli svela il dietro le quinte del divorzio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Giancarlo Magalli rivela perché Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sarebbero separati nel 2004: il racconto inedito.

Giancarlo Magalli, conduttore 78enne e amico di lunga data di Pippo Baudo, ha voluto condividere un ricordo personale che riguarda l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo e la sua turbolenta separazione da Katia Ricciarelli. Intervistato dal settimanale Oggi, Magalli ha raccontato un episodio che, a suo dire, avrebbe segnato la rottura definitiva tra i due. Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto all’età di 89 anni, e Ricciarelli, oggi 79enne, erano stati sposati dal 1986 fino al 2004. Secondo la testimonianza, non sarebbe stato un tradimento o una lunga incompatibilità a portare alla fine del matrimonio, ma un gesto considerato da Pippo come un vero e proprio sgarbo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’episodio che avrebbe portato alla rottura

Magalli ha spiegato che tutto sarebbe accaduto in occasione di un intervento chirurgico subito da Pippo Baudo al San Raffaele di Milano.

“Pippo fu operato al San Raffaele. E lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia” ha raccontato. Secondo la ricostruzione, la Ricciarelli si presentò solo tre giorni dopo l’operazione, quando Baudo era già stato assistito dalla fidata Dina e dalla figlia Tiziana.

La reazione del conduttore fu durissima: “La cacciò in malo modo, era infuriato. E gliene disse di tutti i colori” ha ricordato Magalli, aggiungendo che proprio in quel momento si sarebbe incrinato irrimediabilmente il legame tra i due.

La fine di un matrimonio e il rammarico di Katia

Dopo quell’episodio, secondo il racconto di Magalli, Katia Ricciarelli avrebbe fatto recapitare una lettera dell’avvocato in cui chiedeva la separazione, forse sperando di ottenere delle scuse da parte del marito.

“Presumo che lo scopo ultimo fosse ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo” ha spiegato il conduttore. Quello che seguì fu l’inizio della fine di una delle unioni più chiacchierate della televisione italiana.

Con la morte di Baudo, la Ricciarelli ha espresso più volte il proprio dolore per non aver potuto riallacciare i rapporti con lui negli ultimi anni e ha lamentato di non essere stata avvisata tempestivamente del decesso, appreso soltanto attraverso la diffusione pubblica della notizia.