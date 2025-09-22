Alle prese con una malattia autoimmune, Costantino Vitagliano ha raccontato il difficile momento confessando alcuni momenti duri da affrontare.

Qualche mese fa aveva raccontato come stesse procedendo la sua vita privata tra la nuova fidanzata e, purtroppo, la lotta con la malattia. Adesso, Costantino Vitagliano ha fornito nuovi aggiornamenti intervenendo nella trasmissione con Monica Setta, Storie al bivio. In questo senso, l’ex re dei tronisti, ha ammesso di non vivere dei bellissimi momenti.

Costantino Vitagliano e la malattia

In diverse occasioni, Costantino Vitagliano aveva raccontato in tv e sui social di aver scoperto di essere affetto da una malattia autoimmune con la quale dovrà fare i conti fino al resto della sua vita. A Storie al bivio, con Monica Setta, il famoso ex tronista ha raccontato di stare meglio ma di dover sempre lottare contro questo male.

“Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli”, ha dichiarato Vitagliano che procede con le cure secondo le direttive dei medici. “Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita”, ha ammesso l’uomo.

“Posso morire in pochi secondi”

Senza fornire particolari dettagli, Vitagliano ha comunque proseguito dando delucidazioni sulla lotta contro questa patologia che lo ha colpito: “Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi. Adesso sto bene, ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci”.

Sulla sua vita privata, poi, l’uomo non ha fatto particolari cenni e in questo senso potrebbe essere che la relazione di qualche tempo fa possa essere finita. Ma non vi è alcuna certezza. Tra gli altri argomento affrontati nel corso dell’intervista anche il successo avuto in passato e i soldi guadagnati che, però, non lo hanno cambiato nei valori.