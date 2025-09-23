Raffaello Tonon irriconoscibile, l’ex gieffino confessa: “Ecco cosa mi è successo”

Raffaello Tonon irriconoscibile, l’ex gieffino si racconta: anni difficili, nuove priorità e il ritorno a teatro.

Raffaello Tonon è tornato al centro dell’attenzione per il suo aspetto trasformato. L’ex opinionista televisivo ha scelto di rispondere direttamente alle critiche sui social, affrontando apertamente i giudizi sul suo aspetto fisico e raccontando un percorso personale complesso, fatto di momenti bui e di nuove consapevolezze. Scopriamo che cosa ha detto e che cosa fa oggi.

La replica alle critiche sui social

Le immagini pubblicate da Onestini hanno suscitato commenti sul cambiamento fisico di Raffaello Tonon, definito da molti “irriconoscibile“.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di chiarire la propria posizione con un lungo post: “Da quando Lulone ha postato le nostre storie, ho letto tante volte: ‘Cosa è successo a Tonon, è irriconoscibile‘. Sapete cosa è successo? Il Tonon odierno ha mangiato anche il vecchio Tonon“.

Nel suo messaggio, Tonon ha raccontato una rinascita interiore che non passa dalla ricerca dell’approvazione esterna.

“È successo che cadere è normale, e non si rialzano solo i soggetti forti, ci rialziamo tutti” ha spiegato, aggiungendo di non avere più interesse a inseguire ideali estetici o di seduzione. “Non sono più schiavo del sesso e dell’amore e quindi nemmeno della bellezza e della bilancia. Piuttosto che offrire cene inutili, compro chantilly, profiterol, pavlova e bei libri. Ecco cosa è successo“.

Il ritorno a teatro con Luca Onestini

Al centro di questo nuovo capitolo della sua vita c’è anche la collaborazione con l’amico Luca Onestini, con cui Tonon ha annunciato il debutto a teatro. I due porteranno in scena la commedia “Due fratelli e l’urna meno ¼“, un progetto che rappresenta un nuovo inizio professionale e personale.

La loro amicizia, nata all’interno della casa del Grande Fratello, si era già trasformata in esperienze lavorative condivise, come la conduzione del programma radiofonico “Pomeriggio Zeta” su Radio Zeta. Oggi, dopo percorsi diversi, tornano insieme con una sfida teatrale che segna la voglia di Tonon di rimettersi in gioco, ma senza più la pressione di compiacere lo sguardo altrui.