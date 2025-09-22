Amici, due cantanti big come giudici al Serale: di chi si tratta

Prime anticipazioni in vista della prossima edizione di Amici ed in particolare su cosa potrebbe accadere al Serale del talent.

Dopo il retroscena sul suo conto raccontato da una ex allieva della scuola di Amici, ecco Maria De Filippi tornare agli onori della cronaca delle notizie di spettacolo per il talent di Canale 5. In particolare in merito a coloro che potrebbero essere presenti nella trasmissione, nello specifico nella fase Serale del talent.

Amici: cosa filtra sulla prossima edizione

C’è grande attesa per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Se all’inizio della scuola manca davvero pochissimo, l’attenzione sembra essere già proiettata alle fasi conclusive del talent show di Canale 5 con focus al Serale che dovrà eleggere i vincitori. In questo senso sono diverse le voci in corso a proposito di chi sarà giudice dei ragazzi.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

A giudicare le prove degli alunni potrebbero non essere di nuovo Malgioglio, Stash e Elena D’Amario ma potrebbero esserci dei cambiamenti. Di questo ha parlato Santo Pirrotta sulla newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair citata da Biccy.

Due cantanti big al Serale? L’indiscrezione

“La 25esima edizione di Amici scalda i motori. Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte della scuola dei talenti di musica e danza. Tra tante conferme si annunciano anche grandi novità”, si legge. In particolare l’attenzione dell’esperto, come detto, si è rivolta ai giudici. “In pole position per il famoso serale e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio. Il cantante dopo tanti anni ha lasciato la Rai e squadra di The Voice ed è sbarcato a Mediaset, per lui ci sono molti progetti che bollono in pentola. I rumor lo vogliono anche come super giudice ad Amici”. Il secondo nome potrebbe essere quello di Massimo Ranieri che, in passato, si era detto possibilista su questa evenienza nel corso di una intervista a Il Messaggero. Staremo a vedere cosa accadrà, forse, adesso, è ancora troppo presto per parlarne.