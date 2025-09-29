Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano oggi: tutti i dettagli sulle nozze da sogno

Veronica Peparini e Andreas Muller pronti al matrimonio: cerimonia civile, musica speciale e tanti ospiti illustri.

Il grande giorno è arrivato per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Veronica Peparini e Andreas Muller hanno deciso di coronare il loro amore con un matrimonio che promette di essere intimo, emozionante e ricco di significati. Dopo anni di legame professionale e personale, la coreografa e l’ex ballerino di Amici si preparano a dire “sì” proprio oggi, lunedì 29 settembre. Sui social i due hanno condiviso alcuni dettagli che hanno acceso la curiosità dei fan, senza però rivelare tutto. Scopriamo tutte le indiscrezioni sulle nozze più attese dell’anno.

Le nozze tra musica e ricordi

In un video pubblicato su Instagram, Veronica Peparini e Andreas Muller si mostrano sereni mentre passeggiano con le gemelline Ginevra e Penelope, nate a marzo 2024.

“Gli ospiti arrivano, e sappiamo già cosa accadrà. La cerimonia è pronta” ha raccontato Muller, con un sorriso pieno di emozione.

L’attenzione sarà tutta rivolta anche alla colonna sonora della giornata: la musica, infatti, avrà un ruolo fondamentale. La Peparini ha scelto brani che hanno accompagnato la loro storia sin dagli inizi, quando lei era insegnante e lui allievo. Tra le canzoni confermate ci sono “Another Love” di Tom Odell e “Kissing You” di Des’ree, due titoli che sottolineano il carattere romantico della cerimonia.

Il rito civile e le sorprese per gli ospiti

Il matrimonio sarà celebrato con rito civile a Roma e sarà officiato da un amico della coppia. Non mancheranno momenti di spettacolo e musica dal vivo, come anticipato da Muller: “Qualche nostro amico canterà” ha rivelato, lasciando intuire che ci saranno esibizioni speciali, forse anche un ballo tra gli sposi.

Con un pizzico di ironia, nel video Muller ha scherzato sul meteo: “Se quel giorno piove, io non ci sono. Veronica festeggerà con tutti, io resto a casa“. Immediata la replica della futura sposa: “Io non faccio la festa da sola!“. Ora che i preparativi sono ultimati, resta solo da attendere le prime immagini del grande giorno.