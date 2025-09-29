L’ex di Tananai, Sara Marino, sorprende i fan con un gesto inaspettato: il disco del cantante finisce nella spazzatura.

A volte, le rotture non si consumano solo in silenzio. Stavolta a far parlare è stato un gesto concreto e simbolico che ha avuto come protagonista Sara Marino, ex compagna di Tananai. Nella serata di domenica 28 settembre, l’architetta ha condiviso nelle sue storie Instagram un’immagine che ha colpito i fan: il disco del cantante milanese finito dritto nel cestino della raccolta carta. Un atto che vale più di mille parole e che ha immediatamente acceso discussioni accese online e che arriva a pochi giorni dalla conferma della nuova storia d’amore tra Tananai e la youtuber Camihawke.

Un gesto simbolico che divide i fan

Sara Marino, nata nel 1997 e laureata al Politecnico di Milano, ha scelto un modo diretto ed eloquente per chiudere il capitolo con Alberto Cotta Ramusino, vero nome di Tananai.

Quel vinile, probabilmente legato a ricordi dei primi tempi della loro relazione, è diventato un simbolo da eliminare senza esitazione. Sui social, i commenti si sono moltiplicati: c’è chi parla di una scelta immatura e offensiva verso i fan del cantante e chi, invece, considera il gesto un modo legittimo per liberarsi del passato.

io quando mi chiedono se sono rancorosa pic.twitter.com/JqXXNAi7He — m 👹 (@itsmc17) September 28, 2025

Una reazione tra le tante recita: “Se le parole imbarazzo e disperazione avessero una faccia sarebbe sicuramente quella della ex di Tananai“.

La fine di una storia lunga cinque anni

La rottura tra i due era nell’aria già da giugno, quando Sara Marino aveva pubblicato un post con la scritta “Casa di Sara”, lasciando intendere di voler ripartire da sola.

La loro relazione, iniziata nel 2020 in piena pandemia, aveva attraversato momenti cruciali: la gavetta, il successo a Sanremo 2022, la crescente popolarità del cantante. Sara era rimasta accanto a Tananai durante l’ascesa artistica, condividendo progetti e sogni.

Ora quel percorso si chiude con un gesto tanto forte quanto definitivo, che lascia il segno nella memoria dei fan: un disco tra i rifiuti a sancire la fine di un amore.