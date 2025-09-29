“Le piace il toyboy: Andrea Delogu risponde alle insinuazioni su Nikita Perotti

Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu è finita nel mirino di alcuni haters. Chiamato in causa anche Nikita Perotti.

Andrea Delogu è tornata single e anche per questo, dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, qualcuno sta già fantasticando su quello che potrebbe diventare il rapporto tra lei e il suo insegnante di danza nel programma, Nikita Perotti. La Rossa siè trovata a rispondere ad alcuni commenti social decisamente anticipatici e scortesi.

Andrea Delogu a Ballando con Nikita Perotti

La prima puntata di Ballando con le Stelle è andata abbastanza bene per Andrea Delogu e Nikita Perotti. La coppia si è esibita su un samba molto scoppiettante che ha portato a tanti commenti positivi da parte dei giudici e del pubblico. La stessa showgirl ha commentato dopo l’esibizione: “Sono felicissima, sono sopravvissuta. Ci siamo esibiti per ultimi ma ero sveglia”, le sue parole a caldo.

Andrea Delogu

Anche successivamente, sempre sui social, la Rossa si è detta soddisfatta della prima uscita e ben speranzosa sul futuro. Un futuro che potrebbe vedere il suo rapporto con il giovane insegnante crescere e, per alcuni, chissà, magari trasformarsi in qualcosa di più. È questa, infatti, l’insinuazione che alcuni utenti hanno fatto verso i due e che hanno portato la Delogu a rispondere.

Il commento sul toyboy

Dando uno sguardo alle reazioni del web dopo la prima puntata di Ballando, in tanti hanno commentato il samba divertente ed energico della Delogu con Perotti. Un’esibizione che ha visto i due essere già molto affiatati. In questo senso qualcuno ha esagerato ipotizzando, visto l’essere tornata single della donna, un possibile coinvolgimento emotivo futuro.

Ma non solo. In modo antipatico, un utente ha scritto sulla coppia: “Io temo che si metteranno insieme, anche perché a lei il toyboy piace”. Una frase che ha visto la stessa Andrea replicare non tanto sulla possibilità che questo accada ma su un altro aspetto: “Mamma mia ragazzi uscite da sto loop vi prego. Ci si innamora delle persone non della loro età“.