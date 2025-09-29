Francesca Fagnani prepara il colpaccio: i nomi dei prossimi ospiti a Belve

Francesca Fagnani rilancia Belve con ospiti d’eccezione: spuntano i nomi di Belen, Barbara d’Urso e Rocio.

Francesca Fagnani è pronta a riportare su Rai 2 il suo programma di punta, Belve, e lo farà con una nuova edizione che promette scintille. Da giorni si rincorrono voci e indiscrezioni sugli ospiti che animeranno le interviste senza filtri della conduttrice, e i primi nomi trapelati sembrano confermare un ritorno in grande stile. Senza rivelare tutto, basti dire che il debutto potrebbe già regalare al pubblico un colpo di scena atteso da tempo.

Gli ospiti della nuova edizione di Belve

Secondo quanto riportato dalla newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch, curata da Santo Pirrotta, il primo ospite a inaugurare la stagione sarà Belen Rodriguez. La showgirl argentina avrebbe finalmente accettato l’invito della Fagnani, dopo anni di corteggiamenti e tentennamenti.

“Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo, corteggiamento di Francesca Fagnani” ha scritto Pirrotta, che ha rivelato come la conduttrice di Belve sia riuscita a convincere una delle figure più chiacchierate del panorama televisivo italiano.

Un colpo importante, considerando che in passato Rodriguez aveva preferito declinare l’invito. “Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva” aveva dichiarato la showgirl, lasciando intendere le sue riserve.

Ora, però, la scelta è fatta: Belen sarà protagonista del debutto della nuova stagione, al via a fine ottobre.

Le altre possibili presenze

Non solo Belen. Le indiscrezioni continuano a moltiplicarsi e, secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, potrebbero arrivare anche Barbara d’Urso e Rocio Munoz Morales.

“Rocio a Belve? Se Raoul Bova ha rotto il silenzio a Verissimo, tutti cercano ora la versione di Rocio Munoz Morales” ha scritto Parpiglia, ipotizzando un’intervista che non passerebbe inosservata.

A completare il quadro, la presenza di Barbara d’Urso darebbe alla nuova edizione un’apertura di stagione davvero dirompente.