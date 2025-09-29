Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo vicini per un’occasione speciale: scatti teneri e ricordi speciali sui social.

Claudia Gerini ha condiviso con i suoi fan un momento speciale e carico di emozione: il compleanno della figlia Linda, nata dalla relazione con Federico Zampaglione. L’attrice e il cantante hanno deciso di festeggiare insieme i 16 anni della ragazza, regalando al pubblico un’immagine di famiglia unita e serena nonostante la separazione. Le foto condivise sui social hanno infiammato il web, ma scopriamo tutti i dettagli.

Claudia Gerini e Federico Zampaglione uniti per la figlia Linda

La serata è stata celebrata con una cena fuori, durante la quale non sono mancati sorrisi e ricordi. Zampaglione ha pubblicato alcuni scatti della serata, mentre Gerini ha voluto commuovere i suoi follower con un carosello di foto che mostrano la famiglia quando Linda era ancora una bambina.

Le parole dei genitori hanno reso ancora più intenso questo compleanno. “Hai trasformato tutto il resto in uno sfondo… buon compleanno amore mio” ha scritto Federico Zampaglione a corredo delle immagini della festa.

Claudia Gerini ha invece affidato ai social il suo pensiero più intimo: “Tu sei l’amore, buon compleanno amore mio. 16 anni di gioia, sei la mia felicità, auguri, ti amo“. Entrambi hanno voluto sottolineare il profondo legame che li unisce alla figlia, capace di mantenerli vicini anche dopo la fine della loro storia d’amore.

I due sono stati insieme dal 2004 al 2016 e, già tempo fa, l’attrice aveva spiegato che la separazione era stata “La scelta giusta“, evitando di trascinare un sentimento ormai esaurito.

Un rapporto sereno dopo la separazione

Il compleanno di Linda è solo l’ennesima dimostrazione della sintonia che Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno saputo mantenere negli anni.

Non è mancata la serenità nemmeno quando il cantautore ha annunciato le sue nozze con l’attrice Giglia Marra nel 2021: “Sono molto felice per lui. Giglia è una ragazza stupenda” aveva commentato Gerini, pur ammettendo che la notizia le aveva fatto un certo effetto.

Oggi l’attrice vive una nuova stagione sentimentale accanto all’imprenditore Riccardo Sangiuliano, con cui ha confessato di essere innamorata e di vivere una “bellissima relazione“.