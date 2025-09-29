“Davvero cattiva, una bulla”: Tina Cipollari nel mirino dei fan di Uomini e Donne

Scintille a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani con la prima che è stata davvero troppo dura verso la dama torinese.

Fin dalla primissima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne si era capito che Tina Cipollari fosse carichissima, specie quando si tratta di Gemma Galgani. E così, anche nel corso dell’ultima messa in onda della trasmissione di Canale 5, ecco nuove scintille tra due. L’opinionista, però, secondo diversi telespettatori, è stata esageratamente “cattiva”.

Uomini e Donne: le nuove conoscenze di Gemma

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomine Donne, nel trono over Gemma Galgani ha portato avanti alcune conoscenze fermandone altre. Se con Antonio le cose non hanno funzionato, diverso il discorso con Mario con il quale è stata vissuta una bellissima esterna nel quale sono stati toccati anche argomenti emozionanti.

Lo stesso Mario, dopo essersi rivisto con Gemma, ha esternato tutta la propria gioia nell’aver trascorso con la dama torinese dei bei momenti di affetto. Nel corso dell’uscita, tra i due ci sono stati anche discorsi importanti che hanno chiamato in causa anche sentimenti legati alle rispettive famiglie. Qualcosa, però, non ha convinto la Cipollari…

Tina Cipollari e il commento su Gemma: le reazioni

Come sempre fin troppo diretta, Tina ha deciso di non rimanere “affascinata” dall’esterna della Galgani con Mario e ha optato per una sottile presa in giro sui suoi sentimenti. Per la verità, l’opinionista ha iniziato con i soliti modi salvo poi andarci giù pesante ferendo i sentimenti della dama che si è alzata dalla sedia a centro studio ed è andata a sedersi dietro con il resto del parterre. A questo punto, Gemma ha ceduto alle lacrime portando diversi telespettatori a commentare sui social in suo favore.

Infatti, in questo caso, i commenti negativi non sono stati quelli per la dama over ma per la Cipollari ritenuta “cattiva” e persino “bulla” da parte di alcuni. “Ma oggi è stata veramente cattiva Tina, non lo meritava Gemma”, ha scritto qualche utente. “Ok Gemma esagera ma ha ragione quando dice che Tina è bulla”.