“È finita”: l’annuncio che riguarda Pechino Express

Importanti novità verso la nuova edizione di Pechino Express che non potrà contare su un big presente nella passata edizione: Fru.

Nelle scorse ore sono state annunciate alcune delle coppie che prenderanno parte a Pechino Express 2026. Al netto dei “nuovi acquisti”, il reality game deve ora fare i conti anche con una defezione. Infatti, tramite i social, Gianluca Fru ha annunciato il suo addio alla trasmissione dopo tantissime avventure ed esperienze vissute in giro per il mondo.

Pechino Express: Fru saluta

“È terminata la mia avventura da inviato di Pechino Express e come diceva un grande filosofo ‘La fine è parte del viaggio’ (Iron Man)”. Con queste parole, dopo essere stato concorrente e dopo aver vestito i panni di inviato, Gianluca Fru ha detto addio al reality game. “Ho corso, ho mangiato insetti mostruosi, ho incontrato popoli lontani, ho girato il mondo, ho imparato lingue nuove e ho cercato di raccontare tutto questo a chi ci seguiva da casa; spero di avervi aiutati ad avere voglia di scoprire il mondo”, ha proseguito il ragazzo nel suo post Instagram.

Gianluca Fru – www.donnaglamour.it

“Grazie Banijay, grazie Sky, grazie Costa e grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me e hanno reso tutto questo possibile. Ci tengo anche ad augurare un buon viaggio a chi partirà quest’anno! Vivete a pieno questa esperienza, godetevela e soprattutto imparate le bandiere! Ci vediamo molto presto con una nuova grande avventura!”, ha aggiunto Fru facendo capire che qualcosa stia bollendo in pentola.

Il saluto di Costantino

Dopo la pubblicazione del messaggio di Fru è arrivato immediato sia il commento della produzione di Pechino che quello di Costantino della Gherardesca: “Un onore per noi aver viaggiato con il tuo indiscutibile talento e con la tua forza creativa. A malapena scorgo la bandiera di Fru tanto è immensa la montagna del tuo (originale) spirito inventivo su cui garrisce”.