Chanel Totti a Pechino Express: svelate le prime coppie ufficiali

Novità in vista di Pechino Express 2026: Chanel Totti è tra le concorrenti del cast e farà coppia con Filippo Laurino. Ecco l’annuncio.

L’abbiamo vista in tutto il suo splendore ad alcuni degli eventi della Milano Fashion Week. Adesso Chanel Totti torna ad essere sulla bocca di tutti. Il motivo? La sua partecipazione ufficiale alla prossima edizione di Pechino Express. Ebbene sì, perché la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata annunciata tra le prime coppie del reality game in coppia con Filippo Laurino.

Chanel Totti a Pechino Express: l’annuncio

A Pechino Express 2026 ci sarà anche Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, è stata annunciata ufficialmente nel cast. La ragazza farà coppia con Filippo Laurino, figlio della manager storica di sua madre. Nelle scorse ore, la trasmissione ha comunicato in via ufficiale alcune delle prime coppie del cast, scatenando un sacco di reazioni.

La presenza di Chanel è stata messa in evidenza utilizzando proprio il volto della giovane nella prima foto del post social del programma, facendo un vero e proprio boom di commenti. “Non vediamo l’ora”, ha detto qualche utente. “Vediamo come se la caverà la figlia di Ilary”, ha detto qualcuno ipotizzando qualche difficoltà nel percorso per la ragazza. Alcuni, invece, hanno commentato negativamente la sua presenza così come quella di altre coppie.

Le altre coppie ufficiali annunciate

Oltre a Chanel e Filippo Laurino, Pechino Express ha comunicato in via ufficiale la presenza di altre coppie. Gli altri concorrenti annunciati sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli. Ad attirare in modo particolare l’attenzione sono stati Izzo e Paolantoni che dopo il successo ottenuto in tv in diverse trasmissioni, tra cui Stasera tutto è possibile, avranno modo di mettersi in gioco e, sicuramente, di divertire il pubblico in un programma molto diverso dove, aldilà della grande ironia, servirà anche forza e coraggio.