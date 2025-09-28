“È molto malata”: l’annuncio terribile di Ascanio Pacelli

Momento duro da affrontare per Ascanio Pacelli che in tv ha raccontato quanto sta affrontando all’interno della propria famiglia.

È stato scelto come opinionista al Grande Fratello 2025 con Simona Ventura al timone (con un cachet da fare invidia) ed è pronto a tornare dove, si può dire, tutto è iniziato. Ascanio Pacelli, concorrente della quarta edizione del reality, è stato ospite a Verissimo dove ha spiegato le proprie emozioni per la nuova avventura ma anche, e soprattutto, alcune difficoltà in famiglia.

Ascanio Pacelli e l’amore con Katia Pedrotti

Diventato famoso grazie al Grande Fratello e la sua relazione nata nella Casa più spiata d’Italia con Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli ha raccontato come, al netto di alcuni momenti di crisi, il suo amore per la donna sia ancora tantissimo sia perché tra loro c’è grande intesa fisica che mentale. Anche se, come detto, le difficoltà ci sono state, specie dopo la nascita della loro prima figlia.

“Quando nasce un figlio, il papà sparisce”, ha detto Ascanio. “Una notte le dissi: ‘Che vogliamo fare? In questa vita ci sono anche io’. Abbiamo passato mesi difficilissimi, ma sono stati i nostri valori a tenerci uniti”, ha svelato Ascanio con grande emozione sottolineando come adesso le cose vadano benissimo tra loro.

La malattia della mamma

Al netto della bellissima esperienza lavorativa con il GF, Ascanio deve fare i conti con un altro aspetto, ma questa volta negativo. In famiglia, infatti, l’uomo sta vivendo la malattia di sua madre: “Mia madre sta attraversando un momento difficile. Un genitore è sempre un punto di riferimento, ma all’improvviso ti rendi conto che i ruoli si invertono e devi essere tu quello che dà forza. A quel punto ti chiedi: sono in grado? Non è facile. Per fortuna mio fratello è una roccia. È la vita”.

Pacelli ha riflettuto sui valori e sugli insegnamenti di questi momenti: “Sono contento però di una cosa: le difficoltà ti aiutano a migliorarti. E insegnano anche ai miei figli che la vita non è fatta solo di attenzioni brevi e stupidaggini, ma di prove difficili. Questo lo stiamo passando a loro come insegnamento”, ha concluso a Verissimo.