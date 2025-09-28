Dopo le critiche ricevute per la sua partecipazione al Grande Fratello, Shaila Gatta ha svelato che non rifarebbe tale esperienza.

Si era parlato di un suo possibile ritorno al Grande Fratello sotto vesti diverse dal passato ma per il momento per Shaila Gatta, l’esperienza al reality resta solo un qualcosa di superato e, a quanto pare, senza alcuna possibilità di eventuale bis, sicuramente non da concorrente. Intervistata da Novella 2000, la ragazza ha svelato che non rifarebbe il GF spiegando bene anche le varie motivazioni.

Shaila Gatta e l’esperienza al Grande Fratello

Indubbiamente, l’ultima edizione del Grande Fratello ha visto tra le protagoniste maggiormente discusse Shaila Gatta. L’ex Velina, con la sua tormentata storia con Lorenzo Spolverato, si è presa la scena provocando, va detto, anche forti critiche e reazioni, dentro e fuori dalla Casa più spiata d’Italia. A Novella 2000, la ragazza ha detto: “Per me il Grande Fratello è stata una bellissima esperienza, ma è finito. Per fortuna non ci sono state soltanto critiche, ma anche gente che mi apprezza e che mi sostiene”.

La Gatta ha quindi proseguito: “Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo, e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara”. E sugli altri inquilini: “Se ho ancora contatti con qualcuno? Mi sento spesso con Ilaria Galassi e con Yulia Bruschi. Due ragazze con cui ho condiviso bei momenti durante il reality e a cui voglio molto bene”.

“Non lo rifarei”: il motivo

Shaila ha quindi spiegato che non rifarebbe l’esperienza nella Casa: “Non rifarei il Grande Fratello perché si mettono in stand-by sei mesi della propria vita, e per quanto il pubblico possa vedere soltanto la parte positiva, sotto il punto di vista psicologico è un percorso molto duro”, ha detto. Niente GF ma un altro programma tv, invece, sì: “C’è una cosa in ballo, un programma che mi vedrà protagonista, ma non ne posso ancora parlare”.