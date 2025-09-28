La separazione da Francesca Tocca ma anche la battaglia continua con i problemi di salute: Raimondo Todaro si è raccontato in tv.

I rumors sulla sua vita privata sono stati tantissimi negli ultimi tempi, specie dopo la rottura definitiva con Francesca Tocca e la presunta nuova fiamma. Ora, Raimondo Todaro ha fatto il punto della situazione a Verissimo raccontando persino una vicenda personale molto delicata relativa alla sua salute e alla lotta con alcuni tumori che gli sono stati trovati.

Raimondo Todaro e il rapporto con Francesca Tocca

Tra i primi passaggi dell’intervista rilasciata a Verissimo da parte di Raimondo Todaro, ovviamente, quello legato al rapporto concluso con Francesca Tocca. Il danzatore ha raccontato: “A un certo punto, con molta serenità, ci siamo detti che non andava più“, ha spiegato l’uomo garantendo che non ci siano stati interventi di terze persone e che la gelosia non abbia nulla a che fare con l’allontanamento tra loro.

Raimondo Todaro – www.donnaglamour.it

“Siamo stati insieme vent’anni, una vita, abbiamo iniziato da piccolini e oggi abbiamo un rispetto reciproco per dirci le cose come stanno senza prenderci in giro”, ha proseguito Todaro. “Una porta aperta al tornare insieme? Io sono più razionale di lei, affrontare rotture come queste è difficile e si inizia poi a rimettere insieme i cocci”.

I problemi di salute e i tumori

Nel corso dell’intervista, però, il passaggio più delicato e personale per Todaro è stato quello legato alla sua salute: “Io mi sono operato di nuovo ad ottobre per rimuovere un altro tumore, ne ho avuto quattro di cui tre maligni e uno che per fortuna non lo era. Fare costantemente controlli per lavoro mi ha consentito di prendere le cose per tempo. Ho ereditato tutto da mio padre, anche i problemi di salute. Al momento la malattia è sotto controllo, c’è un farmaco che mi fa stare meglio e la malattia è in remissione”, ha detto il coreografo e ballerino spiegando di essere sotto controllo medico e di doverlo essere, a quanto pare, “per tutta la vita”.