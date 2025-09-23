Simona Ventura approda per la prima volta al Grande Fratello come conduttrice: quanto guadagna per questo prestigioso ingaggio?

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, Mediaset ha deciso di affidare le redini a Simona Ventura. Una conduttrice esplosiva, che di reality se ne intende, visto che è stata sia presentatrice che concorrente dell’Isola dei Famosi. Ma, quanto guadagna Super Simo per portare nelle case degli italiani le avventure dei gieffini?

Simona Ventura: quanto guadagna per condurre il Grande Fratello?

Lunedi 29 settembre 2025 debutta su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura. Ospite di Verissimo, la presentatrice ha spiegato che sarà un ritorno alle origini, con concorrenti sconosciuti, vecchie dinamiche e storie reali che hanno a che fare ben poco con l’universo patinato dei Vip. Tralasciando ciò, in molti si stanno chiedendo: quanto guadagna Super Simo con il GF?

Come sempre non si hanno informazioni ufficiali, ma immaginiamo che la conduttrice abbia accettato di tornare a condurre un reality dopo 14 anni dietro un compenso più che generoso. Molto probabilmente, il suo cachet è simile a quello di quanti l’hanno preceduta. Si vocifera, ad esempio, che Alfonso Signorini abbia avuto un contratto che prevedeva dai 22mila ai 45mila euro a puntata, per un totale stagionale di 2 milioni di euro circa.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello?

Anche per quanto riguarda il compenso dei concorrenti del Grande Fratello non abbiamo informazioni ufficiali. Secondo alcune indiscrezioni, i gieffini sconosciuti ricevono uno ‘stipendio’ settimanale inferiore a 3.500 euro, che può variare da persona a persona in base a caratteristiche sconosciute ai non addetti ai lavori.

Quando si tratta di Vip, invece, i cachet sono molto più alti. In base alla popolarità si va dai 5.000 ai 15.000 euro a settimana. In alcuni casi, specialmente se si tratta di un personaggio “forte”, i guadagni sono ancora maggiori.