Momento di grande tristezza per la celebre Emma Marrone che nelle scorse ore ha annunciato un lutto terribile subito in famiglia.

Solamente pochi giorni fa la dedica sul palco davvero emozionante, oggi un altro ricordo. Ancora una volta in un momento di grande dolore. Emma Marrone ha dovuto fare i conti con un altro lutto in famiglia. Suo nonno, infatti, è venuto a mancare. La cantante lo ha annunciato in modo molto delicato e toccante via social con un messaggio molto sentito con riferimento anche al caro babbo, anche lui ormai su in cielo.

Emma Marrone: il lutto

Un messaggio semplice ma carico di emozione e speranza: così Emma Marrone ha voluto dire addio al suo amato nonno Leandro, scomparso nelle ultime ore. La cantante salentina ha condiviso una toccante storia su Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero che ritrae il nonno seduto a un tavolo, con lo sguardo dolce e sereno.

Emma Marrone – www.donnaglamour.it

Sopra l’immagine, poche parole che racchiudono tutto il dolore e l’amore di un momento difficile: “Ciao nonno Leandro, salutami papà”. Un messaggio che ha immediatamente commosso i fan e gli amici dell’artista, che hanno riempito i social di messaggi di affetto e vicinanza.

Il ricordo del padre

Emma, da sempre molto legata alla sua famiglia, non ha mai nascosto quanto le radici e gli affetti più autentici siano una parte fondamentale della sua vita e della sua forza. Il ricordo del padre, Rosario Marrone, scomparso nel 2022, è ancora vivo nel cuore della cantante, e il pensiero che nonno e padre possano ritrovarsi “altrove” ha indubbiamente dato un senso di tenerezza e malinconia al suo messaggio. Ancora una volta Emma ha dimostrato la sua grande sensibilità e la capacità di condividere le proprie emozioni con sincerità, senza filtri. Una dote che il suo pubblico ha da sempre riconosciuto e apprezzato nel corso del tempo.