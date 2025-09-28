Esordio di Ballando con le Stelle e subito prime scintille tra Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella dopo l’esibizione di quest’ultima.

Non solo il botta e risposta con “vaffa” con Barbara D’Urso. Selvaggia Lucarelli ha avuto modo di commentare tutti gli altri concorrenti della prima puntata di Ballando con le Stelle. Piuttosto interessante il confronto con Marcella Bella che si è esibita in modo molto intenso e con un outfit che ha fatto parlare, in studio e a casa…

L’esibizione di Marcella Bella a Ballando

C’era grande attesa per il debutto di Ballando con le Stelle ed in particolare di alcuni concorrenti del cast. Indubbiamente Marcella Bella era tra i volti maggiormente attesi e la sua esibizione ha generato applausi ma anche commenti decisamente particolare relativi, soprattutto, al suo outfit per l’esibizione che ha colpito tanti.

Marcella Bella – www.donnaglamout.it

La cantante, 73 anni, è scesa in pista per la prima esibizione di questa edizione dello show di Rai 1 magistralmente condotto da Milly Carlucci con il professionista Chiquito. I due hanno presentato una salsa che ha sorpreso pubblico e giudici. Non solo per la bravura che tutto sommato è stata messa sul palco ma soprattutto per il look scelto dalla Bella…

Selvaggia Lucarelli non perdona

La Bella, per la sua esibizione sul palco, ha scelto un abito molto succinto che ha messo in evidenza le gambe. Proprio l’outfit è finito nel mirino dei giudici. Al netto degli applausi generali, infatti, non sono mancati alcuni commenti pungenti come quello di Selvaggia Lucarelli. “Non è che se una donna di una certa età arriva viva a fine ballo bisogna applaudire per forza così”, ha esordito.

E ancora: “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che io abbia visto esibirsi a Ballando”, ha detto ancora la Lucarelli criticando il look fin troppo succinto. In questo senso pure Mariotto ha avuto un focus per l’abito: “Fanno sempre così quando trovano il dominicano. È l’effetto Chiquito. Succede spesso, in vacanza”, ha detto con ironia. “Però effettivamente il coraggio che ti ha trasmesso è tanto. Se questa è la prima puntata, in cui tu ci fai vedere il duodeno… Attenta dove vai a parare perché lui ti porta per strade che non hai mai visto”.