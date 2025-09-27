Barbara D’Urso debutta a Ballando con le Stelle: la prima esibizioni e il “vaffa” a Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso debutta a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca: la prima esibizione e il commento di Selvaggia Lucarelli.

Dopo le discussioni sul suo cachet, Barbara D’Urso fa il suo debutto nel programma del sabato sera di Rai 1, Ballando con le Stelle. Come concorrente ufficiale, affiancata da Pasquale La Rocca, uno dei ballerini professionisti più amati e premiati del programma. Ecco, a seguire, cosa è successo al debutto sulla pista da ballo.

Il commento di Pasquale La Rocca su Barbara D’Urso

Dopo tre edizioni consecutive e due vittorie con Luisella Costamagna e Wanda Nara, come riportato da Corriere dell’Umbria, Pasquale La Rocca aveva dichiarato annunciato di voler prendersi una pausa. Ma ha cambiato idea quando ha scoperto con chi avrebbe ballato.

“Quando ho saputo che sarei stato il maestro di Barbara sono stato entusiasta. L’ho sempre ammirata, e i miei genitori e nonni sono suoi fan“, ha raccontato. Il ballerino ha poi sottolineato le qualità professionali della sua partner: “Super determinata, ha una professionalità straordinaria. Si sveglia presto, si allena tanto, non si lamenta mai e ripete i passi di continuo“.

E ha voluto anche fare un paragone con un’altra delle sue ex partner: Federica Pellegrini. Anche lei capace di mettersi al servizio della sfida con “slancio, generosità e impegno“.

Il primo ballo per Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso ha affrontato la prima coreografia con grande presenza scenica sulle note di una rumba, confermando di non aver perso la grinta che l’ha sempre contraddistinta. Dopo la performance e la standing ovation del pubblico, si è lasciata andare a un commento: “Mi sento come dopo il primo giorno di scuola“.

Selvaggia Lucarelli, da sempre la voce critica nel programma, ha subito punzecchiato la conduttrice che ha risposto con un sussurato “vaffa…“. Successivamente, ha commentato in diretta: “Tutti aspettano questo momento. Intanto il ballo, ho trovato tutto molto furbo e pieno di pathos, ballato con molta grazia. (…) Farei un pò meno faccette, suonano finte un pò troppo recitate“.

Ecco, a seguire, le immagini della prima esibizioni a Ballando con le Stelle: