Marcella Bella, scoppia il caso a Ballando: “Dovrebbero scusarsi”

Polemiche per alcuni commenti arrivati a Marcella Bella durante la prima puntata di Ballando con le Stelle. Ecco cosa sta succedendo.

Scintille fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle. Anche Marcella Bella non è stata “risparmiata” dai giudizi della giuria ed in particolare da quello di Selvaggia Lucarelli che aveva commentato il look ritenuto eccessivo della cantante sul palco. Proprio alcune parole sono state ora oggetto di solidarietà persino da una deputata di Fratelli d’Italia, la senatrice Susanna Donatella Campione.

Marcella Bella: il commento di Selvaggia Lucarelli

Non mancano le polemiche dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle. Anche su Marcella Bella si è aperto un piccolo caso. In particolare dopo che i giudici, ed in particolare Selvaggia Lucarelli, hanno mostrato qualche dubbio sul look della cantante sul palco ritenuto un po’ troppo eccessivo per la trasmissione e per l’età della donna.

La penna graffiante e anche Mariotto sono rimasti colpiti, non esattamente in positivo, per l’outfit della donna, un po’ troppo succinto e che lasciava vedere le gambe in maniera molto evidente. La Lucarelli ha persino usato il termine “smutandata“

Il caso: “Chiedano scusa”

Sebbene non fosse intenzione dei giudici andare a infilare il dito nella piaga o creare chissà quale caso, a difendere la Bella ci ha pensato una politica di Fratelli d’Italia, la senatrice Susanna Donatella Campione: “Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti se**isti ricevuti in diretta nel corso di Ballando con le stelle. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere se**uale”, si legge in una nota ripresa da diversi media.

“Si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto”. Staremo a vedere se da Ballando arriveranno delle risposte.