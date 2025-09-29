“Ti amiamo con tutto il cuore”: la dedica speciale di Alice Campello e Alvaro Morata

Giornata speciale in casa di Alice Campello e Alvaro Morata con il figlio Edoardo, detto Dodi, che ha festeggiato 5 anni.

Qualche mese fa, il messaggio bellissimo per i gemellini Leonardo e Alessandro. Adesso, Alice Campello e Alvaro Morata hanno festeggiato il compleanno del loro piccolo, Edoardo, detto Dodi. La coppia ha condiviso alcuni post social con tante foto per dedicare al bimbo un pensiero molto speciale che ha portato i fan a lasciare tantissimi commenti e like.

Alice Campello: gli auguri al piccolo Edoardo

Tempo di sorrisi e festeggiamenti in casa di Alice Campello e Alvaro Morata. Infatti, in famiglia, il piccolo Eodardo, detto Dodi, ha fatto 5 anni. In occasione del compleanno del più piccolo tra i maschietti, ecco mamma e papà volergli dedicare tantissime parole d’affetto anche in pubblico con una serie di post social con foto che hanno fatto il giro del web.

Mamma Alice ha scritto nel suo messaggio con annessi scatti: “Al bambino più solare, dolce, altruista e buono che esista. Ti amiamo con tutto il cuore Dodi. Tanti auguri, 5 anni. Sei il nostro sole”. Parole a cui hanno fatto seguito tantissimi commenti di amici, fan e parenti che hanno voluto augurare al piccolo una giornata favolosa.

Il messaggio di papà Alvaro Morata

Anche papà Alvaro non è voluto essere da meno e in un post accompagnato da tanti scatti simpatici, ha scritto: “Congratulazioni piccolo mio! La gioia di casa nostra! Che continui ad essere il più divertente del mondo! Sei molto speciale Edo! 5 anni”. Il calciatore ha quindi focalizzato l’attenzione sullo spirito ironico del figlio che, a quanto pare, fa ridere tutta la famiglia, anche a giudicare dagli scatti social condivisi dallo spagnolo. Anche in questo caso, manco a dirlo, valga di like e commenti dei fan per tutta la famiglia e non solo per il festeggiato.