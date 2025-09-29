“La manderei in pensione”: l’attacco a Milly Carlucci all’improvviso

Il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle e le prime critiche anche a Milly Carlucci. Il curioso e pungente commento sui social.

Gli ascolti televisivi hanno visto Milly Carlucci e Ballando con le Stelle essere battuti da Tu si que Vales e da Maria De Filippi. In questo senso è da leggere un particolare commento arrivato ai danni della conduttrice di Rai 1 abbastanza all’improvviso. A farlo è stato Marco Bellavia, secondo cui la donna dovrebbe andare in pensione…

Milly Carlucci: il commento di Marco Bellavia

Dando uno sguardo al mondo del web ed in particolare ai post social relativi agli ascolti televisivi, è stato possibile osservare come Marco Bellavia abbia lasciato uno strano commento non certo carino nei confronti della padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, invitata, senza giri di parole, ad andare in pensione.

Scorrendo i messaggi sotto ad un post Instagram di Fanpage dove venivano elencati i risultati, con tanto di commento, degli ascolti televisivi delle varie trasmissioni, ecco Bellavia lasciare un parere piuttosto pungente sulla Carlucci: “Manderei Milly Carlucci in pensione“. Non è dato sapere perché l’ex volto di GF e Bim Bum Bam abbia voluto prendere una posizione così netta ma sicuramente le sue parole sono destinate a far discutere.

La sfida tra Ballando e Tu si que vales

Sugli ascolti televisivi e il primo “k.o.” di Ballando rispetto a Tu si que Vales, invece, la Carlucci aveva commentato a Bubino Blog: “Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza. Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima”. Con grande lungimiranza e razionalità, la Carlucci ha anche aggiunto: “[…] Se due programmi fanno ascolti alti, come noi e Tu Sì Que Vales lo scorso anno, hanno vinto tutti: conduttori, autori, canali, aziende”.