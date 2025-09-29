“Non voglio più fare Sanremo, ecco perché”: Al Bano si espone

Il tormentone Al Bano Carrisi e Sanremo sembra essere finito. L’artista di Cellino San Marco pare aver preso la sua decisione finale.

Dopo la frecciata agli ultimi conduttori del Festival di Sanremo, sia Carlo Conti che Amadeus, Al Bano Carrisi è tornato a parlare della kermesse musicale spiegando ai microfoni de ‘La Volta Buona’ come abbia, a quanto pare, mollato la presa e non abbia più intenzione, almeno a parole, di prendere parte all’evento musicale.

Al Bano e Sanremo: lo stop

Intervenuto brevemente ai microfoni di Rosanna Cacio per ‘La Volta Buona’, Al Bano Carrisi ha risposto ad alcune domande in relazione al Festival di Sanremo 2026 e alla sua eventuale partecipazione: “Se mi presenterò a Sanremo? Io giuro che penso di aver chiuso con Sanremo. Garantito, garantito”, ha risposto iniziamente l’artista di Cellino San Marco.

Al Bano Carrisi – www.donnaglamour.it

A precisa domanda in merito alle motivazioni, il cantante ha detto all’inviata della trasmissione: “Perché? Perché Pippo Baudo per me è stato Sanremo. Con tutto il rispetto per chi lo fa adesso, sottolineo, con tutto il rispetto…”.

La decisione: il video

Continuano nella breve intervista per ‘La Volta Buona‘, Al Bano ha proseguito sottolineando come non ci sia, di fatto, il Sanremo di una volta e come, in questo momento, la sua esperienza e la sua stessa intelligenza lo abbia portato a questa decisione o, per lo meno, a questa risposta nel corso del faccia a faccia con l’inviata Rai: “Non è più, non c’è più… Va bene così, evidentemente la mia età mi impone cautela e mi impone intelligenza. L’intelligenza di dirti che io non voglio più fare Sanremo“.

Staremo a vedere se effettivamente l’artista abbia davvero rinunciato definitivamente all’idea di prendere parte alla kermesse musicale dopo vari tentati e vari “no” da parte dei conduttori delle passate edizioni o sia solo una sorta di pretattica prima di ripassare “all’attacco”.