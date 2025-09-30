Luca Calvani sposa Alessandro Franchini in Toscana: alle nozze la reunion tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Luca Calvani, attore e volto noto del Grande Fratello Vip, ha coronato il suo sogno d’amore con Alessandro Franchini in una cerimonia intima ma ricca di emozioni. L’evento, che ha visto la partecipazione di tanti amici e volti noti legati al reality, si è svolto in un contesto suggestivo che ha reso la giornata indimenticabile. Ma non tutti gli ex vipponi erano presenti alle nozze. Scopriamo tutti i dettagli.

Le nozze di Luca Calvani e Alessandro Franchini

Il 29 settembre, al calare del sole, Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono uniti in matrimonio nella splendida cornice della Fattoria Paterno, nel cuore delle colline toscane.

Dopo quasi dieci anni insieme, i due hanno scelto di celebrare il loro amore in un luogo che riflette la loro passione per la natura e la semplicità. La cerimonia, curata nei minimi dettagli, ha visto anche la presenza speciale dei tre bassotti della coppia, che hanno accompagnato gli sposi fino all’altare.

“Volevamo che fosse un giorno autentico, circondato da chi davvero fa parte della nostra vita” avrebbe confidato Calvani ad alcuni amici durante i festeggiamenti.

Ex gieffini e amici tra gli invitati

La celebrazione non è stata solo un momento di unione, ma anche un’occasione di reunion per alcuni protagonisti del Grande Fratello.

A festeggiare insieme agli sposi c’erano infatti Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno condiviso sorrisi e ricordi della loro esperienza televisiva.

Dopo lo scambio delle promesse, la festa è proseguita tra balli, cibo e risate fino a tarda notte. Non sono mancati il taglio della torta, i fuochi d’artificio e persino un momento conviviale in cui Calvani e Franchini si sono messi a impastare la pizza insieme agli invitati.