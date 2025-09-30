Giulia sconvolge il Grande Fratello: confessa di essere stata rapita da bambina in Italia, la reazione degli altri inquilini.

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e sono già arrivati i primi colpi di scena. Durante la prima puntata del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura, una confessione inaspettata ha scosso profondamente gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Una rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato di sentire. Scopriamo che cosa è successo.

La confessione di Giulia al Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata solo ieri, ma non mancano già le emozioni forti.

Dopo la diretta, tra chiacchiere e prime confidenze in giardino, Giulia Soponariu – modella e attrice di origini romene, cresciuta a Torino – ha raccontato: “Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma stanno qui da circa vent’anni. Sono modella, ma ho fatto anche l’attrice in Romania, poi ballo e canto. E poi sono anche stata rapita da piccola. No, non in Romania, qui in Italia“.

Una frase che ha colpito profondamente i coinquilini e che ha suscitato grande sorpresa.

Reazioni dentro e fuori dalla Casa

La confessione non è passata inosservata tra i concorrenti del Grande Fratello. Donatella Mercoledisanto ha sottolineato quanto la giovane, nonostante l’età, abbia già vissuto esperienze intense e dolorose.

Simone De Bianchi, con cui Giulia ha già instaurato un buon rapporto, è intervenuto per proteggerla, invitandola alla prudenza: “No vabbè, non dire altro, tanto poi lo diranno. C’è tempo per parlare di queste cose. Parliamo di cose più leggere“.

Giulia stessa ha spiegato che probabilmente la sua storia sarà approfondita più avanti nel programma: “Uscirà questa cosa, faranno delle clip probabilmente. La mia clip non è ancora uscita, ma se esce, sentirete“. Nel frattempo, sui social la rivelazione ha acceso il dibattito: alcuni utenti hanno notato persino un cambio improvviso delle batterie nei microfoni, interpretato come un tentativo di limitare i dettagli rivelati.