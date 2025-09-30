Simona Ventura debutta alla conduzione del Grande Fratello: come sono andati gli ascolti della prima puntata.

Il Grande Fratello è tornato ufficialmente in onda con una nuova edizione attesissima e una novità di rilievo: la conduzione è passata a Simona Ventura, affiancata da tre opinionisti d’eccezione. La prima puntata, trasmessa ieri sera, ha visto l’ingresso nella Casa di tredici concorrenti e l’apertura immediata del televoto, elemento che ha contribuito a rendere il debutto particolarmente movimentato. Ma come sono andati gli ascolti di questo esordio e come si collocano rispetto alle edizioni passate? Scopriamo tutti i dati.

Simona Ventura debutta al timone del reality

Lunedì 29 settembre 2025, su Canale 5, la prima puntata del Grande Fratello condotta da Simona Ventura ha registrato 2.813.000 spettatori, pari al 20,4% di share.

Un risultato positivo che ha confermato l’interesse del pubblico, pur rimanendo leggermente sotto la serie Blanca 3 in onda su Rai1, che ha raggiunto 3.806.000 spettatori con il 23% di share.

La serata televisiva ha visto inoltre buoni riscontri per altri programmi, ma l’attenzione era tutta rivolta alla Casa più famosa d’Italia. La Ventura, accolta con grande curiosità, ha commentato in apertura: “Per me è una sfida nuova, spero di accompagnarvi con energia e passione in questa avventura“.

Il confronto con le edizioni precedenti

Guardando i numeri storici del Grande Fratello, il debutto di quest’anno mostra chiaramente un cambiamento nei trend televisivi. Le prime edizioni, tra il 2000 e il 2006, superavano regolarmente i cinque milioni di spettatori, con picchi di oltre nove milioni e share vicini al 40%.

Negli anni successivi, la media è calata stabilmente, attestandosi tra i tre e i quattro milioni, fino ai risultati più recenti sotto i tre milioni di spettatori.

L’anno scorso, la prima puntata registrò 2.510.000 telespettatori, pari al 21,28% di share.

L’esordio di Simona Ventura con 2.8 milioni si inserisce quindi in una linea coerente con le ultime stagioni, segnando comunque un buon inizio.